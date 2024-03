Revirement du marché du flash NAND : les revenus ont bondi de 25 % au quatrième trimestre 2023

En un mot: L’industrie de la mémoire flash NAND a réussi à renverser sa situation au quatrième trimestre 2023 et à augmenter ses revenus de près de 25 % d’un trimestre à l’autre. Les dernières données de TrendForce mettent en évidence une augmentation substantielle de 24,5 % par rapport au trimestre précédent des revenus de l’industrie du flash NAND, à 11,49 milliards de dollars.

Le cabinet d’études a déclaré que cette croissance était le résultat de la stabilisation de la demande des utilisateurs finaux, entraînée par les promotions de fin d’année, « ainsi que d’une expansion des commandes de composants sur le marché, motivée par la course aux prix, conduisant à des expéditions de bits robustes par rapport à la même période de l’année dernière ». Les réductions de production au second semestre 2023 ont sans aucun doute également contribué au redressement, en réduisant les coûts d’exploitation tout en aidant à corriger les problèmes de stocks.

La situation ne devrait s’améliorer pour les acteurs du secteur qu’à court terme. TrendForce a déclaré s’attendre à voir ses revenus augmenter de 20 % supplémentaires au premier trimestre de cette année, alimentés par l’amélioration des niveaux de stocks de la chaîne d’approvisionnement et la hausse des prix des composants. Nous pouvons également nous attendre à ce que les clients augmentent leurs commandes pour éviter toute éventuelle pénurie d’approvisionnement et bloquer les prix avant qu’ils ne grimpent davantage.

Samsung a battu la concurrence en termes de chiffre d’affaires global, générant 4,2 milliards de dollars grâce à son activité Flash NAND au quatrième trimestre 2023 – soit une augmentation de 44,8 % d’un trimestre à l’autre – en augmentant son volume d’expédition de 35 % QoQ tout en augmentant son prix de vente moyen de 12 pour cent.

SK Group (composé de SK Hynix et Solidigm) a totalisé 2,48 milliards de dollars, soit une augmentation de 33,1 % par rapport au trimestre précédent. WDC arrive en troisième position avec un chiffre d’affaires de 1,66 milliard de dollars, mais avec une augmentation de seulement 7 % d’un trimestre à l’autre. Le volume des expéditions de bits de Western Digital a chuté de 2 pour cent, mais l’ASP a augmenté de 10 pour cent. Kioxia et Micron complètent le top cinq avec respectivement 1,44 milliard de dollars et 1,13 milliard de dollars de revenus.

Comme nous le disions il y a quelques mois, il n’y a pas de meilleur moment que le présent pour acheter un nouveau SSD. Les prix ne feront qu’augmenter à partir de maintenant, et qui sait quand ou si nous assisterons à une nouvelle baisse qui ramènera les prix à ce niveau bas.

