14 Meilleurs Conseils et Astuces pour Économiser la Batterie des Téléphones Pixel

Les téléphones Pixel de Google sont populaires pour leur qualité exceptionnelle de l’appareil photo, leur design élégant, leur interface conviviale, et bien plus encore. Bien que tout cela soit formidable, une préoccupation commune parmi les utilisateurs de Pixel est l’autonomie de la batterie. Si vous êtes quelqu’un qui cherche à tirer le meilleur parti de la batterie de votre Pixel, ce guide est pour vous.

Ici, vous verrez quelques-uns des meilleurs conseils et astuces pour économiser la batterie des téléphones Pixel.

Au fil des ans, Google a amélioré la batterie de ses téléphones Pixel. Pour tous les modèles récemment lancés, Google promet une autonomie de batterie de 24 heures. Cependant, l’autonomie réelle de la batterie varie en fonction de vos habitudes d’utilisation.

Peu importe le téléphone Google Pixel que vous avez, vous avez probablement connu de nombreuses situations où vous ne voulez pas que la batterie soit à court, surtout lorsque vous n’avez pas de batterie externe ou de chargeur à portée de main. Avec quelques ajustements, vous pouvez prolonger l’autonomie de la batterie de votre Google Pixel.

Astuces pour économiser la batterie des téléphones Pixel

Bien que les derniers téléphones Google Pixel aient une bonne batterie, les utilisateurs aiment tirer le meilleur parti de la batterie de leur téléphone de n’importe quelle manière possible. Si vous en faites partie, continuez à lire pour découvrir les meilleurs conseils et astuces pour économiser la batterie des téléphones Google Pixel.

Baissez la luminosité

La batterie du Pixel fait beaucoup d’efforts pour maintenir la luminosité de votre écran. La baisser peut vous aider à prolonger la durée de vie de la batterie. Voici comment vous pouvez le faire :

Étape 1 : Faites glisser votre doigt vers le bas à partir de n’importe quel écran de votre téléphone.

Étape 2 : Faites glisser votre doigt vers le bas une nouvelle fois.

Étape 3 : Déplacez le curseur pour ajuster la luminosité.

Vous pouvez également désactiver la luminosité adaptative, qui ajuste automatiquement la luminosité en fonction de l’éclairage ambiant. Voici comment vous pouvez le faire :

Étape 1 : Ouvrez l’application Paramètres sur votre appareil.

Étape 2 : Accédez à l’option Affichage.

Étape 3 : Désactivez le bouton pour Luminosité adaptative.

Désactivez l’écran toujours actif

Tout comme les autres téléphones avec un écran AMOLED, les appareils Pixel ont une fonction d’écran toujours actif qui affiche certaines informations, telles que l’heure, la date, les icônes de notification, etc., sur l’écran de verrouillage. Bien que cette fonction soit pratique car elle élimine le besoin de déverrouiller le téléphone pour vérifier l’heure, elle augmente également la consommation de batterie. Voici comment vous pouvez la désactiver :

Étape 1 : Accédez à Paramètres > Affichage.

Étape 2 : Cliquez sur Écran de verrouillage dans la section Écran de verrouillage.

Étape 3 : Désactivez le bouton pour Toujours afficher l’heure et les informations dans la section Quand afficher.

Définissez un délai de mise en veille inférieur de l’écran

Si vous avez choisi une période d’inactivité de l’écran plus longue, cela peut également entraîner une consommation accrue de la batterie. Pour y remédier, définissez un délai d’inactivité de l’écran plus court en suivant ces étapes simples :

Étape 1 : Ouvrez l’application Paramètres sur votre appareil.

Étape 2 : Trouvez et appuyez sur Affichage.

Étape 3 : Choisissez Délai d’inactivité de l’écran dans la section Écran verrouillé.

Étape 4 : Enfin, sélectionnez une durée d’inactivité plus courte, comme 15 ou 30 secondes.

Désactivez l’affichage fluide

Si votre téléphone Pixel a un taux de rafraîchissement de 90 ou 120 Hz, cela entraîne une augmentation de la consommation de batterie. Espérons que Google permettra aux utilisateurs de passer à un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Voici comment vous pouvez le désactiver :

Étape 1 : Accédez à Paramètres > Affichage.

Étape 2 : Ici, vous verrez une option Affichage fluide; désactivez le bouton à côté.

Utilisez un fond d’écran régulier

L’utilisation d’un fond d’écran animé sur n’importe quel téléphone peut entraîner une augmentation de la consommation de batterie. Pour améliorer la durée de vie de la batterie de votre téléphone Pixel, vous devez utiliser une image fixe au lieu d’un fond d’écran animé.

Étape 1 : Allez dans Paramètres > Fond d’écran et style.

Étape 2 : Cliquez sur Plus de fonds d’écran et sélectionnez une image fixe.

Désactivez Now Playing

Les smartphones Google Pixel disposent d’une fonctionnalité Now Playing qui identifie les chansons jouées près de votre téléphone et affiche les détails sur l’écran de verrouillage. Si la fonction est activée, elle augmente la consommation de batterie. Voici comment vous pouvez la désactiver pour économiser la batterie.

Étape 1 : Accédez à Paramètres > Son et vibration.

Étape 2 : Sélectionnez Now playing et désactivez le bouton à côté de Identifier les chansons jouées à proximité.

Désactivez la connectivité adaptative

Les téléphones Pixel de Google disposent d’une fonctionnalité de connectivité adaptative qui aide les utilisateurs à gérer automatiquement leurs connexions réseau. Vous pouvez la désactiver pour améliorer l’autonomie de la batterie de votre téléphone.

Étape 1 : Accédez à Paramètres > Réseau et Internet.

Étape 2 : Sélectionnez Connectivité adaptative.

Étape 3 : Enfin, désactivez le bouton pour Utiliser la connectivité adaptative.

Désactivez la 5G

Alors que les personnes achètent des téléphones pour bénéficier d’une meilleure connectivité et d’une vitesse Internet, si vous utilisez la 5G sur votre téléphone Pixel, cela augmente la consommation de batterie. Suivez les étapes ci-dessous pour passer à un réseau LTE.

Étape 1 : Accédez à Paramètres > Réseau et Internet.

Étape 2 : Cliquez sur Cartes SIM, puis choisissez une carte SIM.

Étape 3 : Appuyez sur Type réseau préféré, puis sélectionnez LTE.

Restreignez l’utilisation de la batterie

Vous pouvez également restreindre l’utilisation de la batterie des applications si vous ne souhaitez pas les exécuter en arrière-plan. Voici comment vous pouvez le faire :

Étape 1 : Accédez à Paramètres > Applications > Voir toutes les applications.

Étape 2 : Sélectionnez une application que vous ne souhaitez pas exécuter en arrière-plan.

Étape 3 : Cliquez sur Utilisation de la batterie de l’application.

Étape 4 : Sélectionnez Restreint.

Passez à une résolution d’écran inférieure

Si votre téléphone Pixel prend en charge une résolution d’écran élevée, passez à FHD pour augmenter l’autonomie de la batterie. Voici comment vous pouvez le faire :

Étape 1 : Accédez à Paramètres > Affichage.

Étape 2 : Choisissez Résolution de l’écran parmi les options disponibles.

Étape 3 : Sélectionnez la résolution FHD+ parmi celles disponibles.

Activez le mode Économiseur de batterie

Le mode Économiseur de batterie sur les appareils Pixel désactive la connectivité 5G, limite l’utilisation des applications en arrière-plan et restreint la luminosité maximale du téléphone pour en tirer le meilleur parti de la batterie. Pour maximiser la durée de vie de la batterie d’un téléphone Pixel, vous pouvez également activer le mode Économiseur de batterie. Suivez les étapes ci-dessous pour le faire :

Étape 1 : Ouvrez l’application Paramètres sur votre téléphone Pixel.

Étape 2 : Accédez à Batterie > Économiseur de batterie.

Étape 3 : Activez le bouton à côté de Utiliser l’économiseur de batterie. Vous pouvez également activer l’économiseur de batterie depuis le centre de contrôle en appuyant simplement sur la tuile.

Par défaut, une fois que vous activez l’économiseur de batterie, il sera réglé sur le type Standard, ce qui limite les effets visuels et l’activité en arrière-plan. Vous pouvez également choisir l’économiseur de batterie extrême, qui inclut toutes les modifications du mode standard tout en mettant en pause les applications non essentielles et leurs notifications.

Activez la charge adaptative

La fonctionnalité de charge adaptative prolonge la durée de vie de la batterie du téléphone car elle apprend de vos habitudes de charge, et si le téléphone prédit une charge prolongée, elle peut se mettre en marche pour charger le téléphone à 100% une heure avant que vous ne le débranchiez. Voici comment vous pouvez l’activer :

Étape 1 : Accédez à Paramètres > Batterie.

Étape 2 : Sélectionnez Charge adaptative.

Étape 3 : Enfin, activez le bouton pour Utiliser la charge adaptative.

Une fois que vous avez activé la fonctionnalité, elle met environ 14 jours pour apprendre vos habitudes de charge. Si vos habitudes de charge varient, la fonctionnalité peut ne pas s’activer.

Désinstallez les applications inutiles

Si votre téléphone Pixel a trop d’applications, il n’est pas nécessaire que vous les utilisiez toutes. Si c’est le cas, désinstallez simplement les applications que vous n’utilisez jamais ou rarement. La suppression des applications inutiles empêche la batterie d’être utilisée pour effectuer des tâches supplémentaires, ce qui augmente finalement l’autonomie de la batterie de votre téléphone.

Les problèmes logiciels ou les bugs peuvent nuire à l’autonomie de la batterie des téléphones Pixel. Assurez-vous donc de mettre à jour toutes les applications installées sur le téléphone et vérifiez également que votre appareil utilise la dernière version logicielle disponible pour éviter toute décharge inutile de la batterie.

Notre avis

Voilà donc les meilleures astuces et conseils à suivre pour économiser la batterie des téléphones Pixel. Si vous avez des questions relatives à l’article, n’hésitez pas à les poser sur nos réseaux sociaux.