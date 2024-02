Les « wearables » du futur seront des capteurs sur le visage : ils ne seront pas utilisés tous les jours, mais ils changeront la robotique

Les capteurs de notre visage pourraient être le prochain stade de la révolution technologique

La technologie future pourrait se trouver dans ces nouveaux capteurs

La progression de la technologie est incroyable. Nous avons des robots dans notre vie quotidienne dans de nombreux aspects de notre vie et ils ont été intégrés de telle manière que cela n’a pas été un changement aussi radical que l’IA. Cependant, il existe encore une énorme barrière entre nous et ces robots : les émotions humaines. Les robots humanoïdes, aussi avancés soient-ils, ne sont pas capables de reproduire les émotions humaines ni de les comprendre véritablement.

Sur cette voie, un nouveau dispositif portable est apparu avec un objectif très clair : briser cette barrière. Évidemment, ce ne sera pas un produit que nous porterons au quotidien, mais il est clair qu’il permettra de créer des robots bien plus fonctionnels.

Une avancée dans la qualité des robots humanoïdes

Une équipe de chercheurs de l’Institut national des sciences et technologies d’Ulsan en Corée du Sud a publié un article dans la revue Nature qui pourrait briser la barrière existante entre les relations entre les humains et les robots, en étant un dispositif portable capable de lire les émotions humaines. Cela a des implications profondes pour l’intégration des robots humanoïdes dans la société, surtout face à l’avenir.

L’objectif principal de ce dispositif portable est de faciliter une intégration plus fluide et positive des robots dans la vie quotidienne, en abordant l’un des défis les plus importants auxquels la robotique est confrontée aujourd’hui : la perception des émotions humaines. Après tout, ce type de dispositifs a toujours été destiné à être des alliés pour notre santé.

Traditionnellement, il a été difficile pour les robots d’interpréter les subtilités des émotions humaines, une barrière que ce nouveau dispositif cherche à éliminer. De plus, les robots peuvent être effrayants pour nous, car ils se trouvent toujours dans cette vallée de l’étrange où nous savons qu’il y a quelque chose en eux qui n’est pas humain.

Le dispositif portable fonctionne en surveillant le frottement de la peau et les vibrations associées aux émotions humaines, et il a la capacité de générer sa propre énergie, ce qui élimine le besoin de recharge. Les capteurs, conçus pour s’adapter au visage, sont adaptables à tous les utilisateurs, il n’est donc pas nécessaire de produire différentes versions.

Bien que le dispositif ne soit pas destiné à devenir un accessoire portable utilisé quotidiennement par le grand public, son développement est l’une des clés actuelles pour l’avancement scientifique dans le domaine de la robotique et des technologies connexes. Cela pourrait aider à créer de meilleurs robots d’assistance, de compagnie ou axés sur des fonctions clés de notre vie quotidienne qui nécessitent un visage empathique et une compréhension de notre part.

Ainsi, les dispositifs portables font un pas en avant en termes de qualité et de performances. Chaque jour, ils en ont de plus en plus, et à l’avenir, ils pourraient même être capables de s’auto-réparer. Mais nous nous éloignons déjà de la conception du dispositif portable uniquement comme une montre intelligente, et il y a de plus en plus de ces produits devant nous, par exemple des vêtements qui changent de couleur.

