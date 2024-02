Lady Gaga arrivera bientôt sur Fortnite: Skin et ce que nous savons

Accrochez-vous, car Fortnite va prendre un tournant. La chanteuse et actrice populaire, Lady Gaga, arrivera le 22 février 2024 dans le jeu vidéo d’Epic Games avec non seulement deux nouvelles skins, mais aussi avec beaucoup de ses chansons pour le Fortnite Festival. Cela a été confirmé par l’artiste elle-même, et ses fans attendent avec impatience le jour J. Ci-dessous, nous vous en disons plus sur les nouvelles skins de Lady Gaga dans Fortnite et tout ce que l’on sait à leur sujet :

Fortnite x Lady Gaga : quand elle arrive dans le jeu, quel contenu aura-t-elle et plus encore

Comme nous l’avons mentionné dans le premier paragraphe de l’article, Lady Gaga elle-même a publié un teaser de l’une de ses deux nouvelles skins dans Fortnite :

Sur l’image, on peut voir la silhouette estompée de l’un des deux aspects que Lady Gaga aura dans Fortnite. On peut également voir une date : le 22/02/2024, date à laquelle nous pourrons l’obtenir. Pour cela, nous devrons télécharger le patch 28.30 lorsqu’il sera disponible afin d’avoir le jeu à jour et d’accéder à tout le nouveau contenu introduit.

Le look de cette skin semble être celui que l’artiste porte sur la couverture de Chromatica, son album sorti en 2020. Pour cette raison, plusieurs titres de l’album tels que Stupid Love ou Rain on Me pourraient également être disponibles dans le Fortnite Festival.

Cette skin de Lady Gaga serait basée sur l’apparence de l’artiste sur la couverture de l’album Chromatica sorti en 2020

Le fait que Lady Gaga soit annoncée comme faisant partie du Fortnite Festival n’est pas une coïncidence, car en principe Epic Games répétera le coup qu’il a fait avec The Weeknd : sortir un skin de Lady Gaga en vente dans la boutique et en offrir une autre en tant que partie du Passe de Festival de la Saison 2 du Fortnite Festival, qui coûte 1 800 V-bucks (environ 16€). Comme nous l’avons dit, c’est exactement ce qui s’est passé avec l’artiste The Weeknd, qui est arrivé dans le jeu en tant que partie du Passe de Festival de la Saison 1 du Fortnite Festival. Pour obtenir à la fois la skin et les autres récompenses, nous devons accumuler des points en jouant au Fortnite Festival, le mode de jeu similaire à Rock Band/Guitar Hero de Fortnite.

Une skin de The Weeknd est exclusive au Passe de Festival de la Saison 1 du Fortnite Festival

Justement, avec ce Passe de Festival de la Saison 2, nous verrons également de nouvelles chansons de Lady Gaga qui ne sont pas encore présentes dans Fortnite, comme le mythique Poker Face. Bien sûr, de toute façon, vous ne devez pas vous inquiéter de ne pas pouvoir utiliser les skins dans d’autres modes, car elles pourront être utilisées sans problème dans les autres modes tels que Battle Royale, Sans Construction, Match à mort par équipe, Créatif et Sauver le monde.

Ce sont là les collaborations musicales qui se font maintenant dans Fortnite au lieu de célébrer des concerts proprement dits après la transition vers le Chapitre 5 du jeu. Quoi qu’il en soit, sur NETCOST, nous vous informerons à nouveau sur les nouvelles skins de Lady Gaga dans Fortnite dès qu’elles seront disponibles dans le jeu, avec tous les détails luxueux.

