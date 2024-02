Minabo arrivera sur les téléphones Android et iOS cette même semaine

Après sa sortie originale sur consoles et PC, le jeu de DevilishGames arrivera sur Android et iOS cette semaine

Minabo: A Walk Through Life arrivera sur les téléphones le 9 février

Depuis quelques semaines, nous savions déjà que Minabo allait étendre encore plus sa disponibilité, puisque après sa sortie originale sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch, ses concepteurs ont annoncé que le jeu populaire allait arriver sur les smartphones et tablettes assez rapidement. Maintenant, heureusement, nous connaissons la date exacte à laquelle nous pourrons profiter de cette offre sur nos smartphones Android et iOS.

Le studio espagnol DevilishGames a récemment révélé que Minabo: A Walk Through Life arrivera sur les appareils mobiles, Android et iOS, cette même semaine. Plus précisément, le jeu qui est devenu populaire grâce à son nom particulier et qui est finalement devenu un titre indépendant très apprécié, arrivera sur les plates-formes mentionnées le 9 février prochain.

Minabo sort sur mobiles Android et iOS le 9 février prochain

Exactement, dès ce vendredi, vous pourrez jouer à Minabo sur vos smartphones, comme l’a annoncé le studio espagnol sur son profil X (anciennement Twitter). De plus, il convient de mentionner qu’au moins sur l’App Store d’Apple, vous pouvez précommander le jeu de DevilishGames pour un prix de 4,99 euros, que nous supposons être également le coût du jeu sur le Google Play Store d’Android, bien qu’il n’ait pas encore de page dédiée sur ce store.

Minabo: A Walk Through Life est un simulateur de vie dans lequel nous nous mettons dans la peau d’un navet et devons parcourir le scénario qui nous est présenté, qui est en 2D, pendant que la vie de notre protagoniste suit son cours. Autrement dit, nous mènerons un navet qui commence comme un bébé et devient un vieillard, si vous le souhaitez, en passant par toutes les étapes de la vie et tout ce que cela implique. Bien sûr, tout au long de ce processus, nous pourrons nouer des relations amoureuses et amicales, avoir notre propre famille et bien plus encore, car la vie de notre protagoniste devra être aussi similaire que possible à celle que nous vivons en tant qu’êtres humains.

La description du jeu sur Steam nous indique ce qui suit : « Ta vie commence lorsque tu sors de terre, le temps passe à chaque pas que tu fais et tu décides à quel rythme tu marches à tout moment. On apprend de l’expérience : entoure-toi d’autres navets et interagis avec eux pour forger ta personnalité. Les vertus et les défauts que tu acquiers auront un impact sur tes interactions futures ».

« Construisez votre cercle social en entretenant les relations qui vous importent le plus et éloignez-vous de celles que vous ne voulez pas avoir dans votre vie. Vous pouvez adopter de nombreux navets de compagnie et passer votre vie avec eux, fonder une famille et engendrer des petits navets, ou vivre rapidement et mourir jeune. Il y a des milliers de façons de vivre la vie et aucune n’est la bonne ! Vivez simplement comme vous le souhaitez ! (et assumez les conséquences de vos décisions lorsque vous vous décomposez) », ajoutent-ils. Un aspect qui parle très bien de leur concept est que Minabo garantit que chaque partie que nous apprécions ne sera pas la même que la précédente, et cela, en grande partie, dépend également de nous.

Comme nous l’avons dit, Minabo: A Walk Through Life arrivera sur Android et iOS le 9 février prochain, bien que les utilisateurs d’Apple puissent déjà le précommander pour 4,99 euros sur l’App Store.