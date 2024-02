Comment reconnaître une arnaque par SMs : conseils pour éviter de vous faire voler tout l’argent de votre compte

Les hackers envoient souvent des SMs pour inciter les utilisateurs à partager des mots de passe, des données ou le numéro de leur carte de crédit afin de vider leurs comptes. Bien que les fraudes deviennent de plus en plus sophistiquées, il existe des règles pour ne pas tomber dans le piège.

Le scénario est toujours le même, pourtant les arnaques par SMs continuent de faire des victimes. La dernière en date est un homme de Favaro Veneto, dans la commune de Venise. Il a informé les forces de l’ordre d’être entré dans l’application de sa banque, puis a reçu un étrange message. Il signalait une opération suspecte sur son compte, puis un faux opérateur du service de lutte contre la fraude l’a appelé pour demander la confirmation d’un virement à un bénéficiaire inconnu.

Inquiet, l’homme a suivi les indications données par l’escroc pour bloquer le paiement et s’est retrouvé avec près de 15 000 euros en moins. Selon la Federal Trade Commission (FTC), les consommateurs ont déclaré une perte d’environ 330 millions de dollars en 2022 en raison des arnaques par SMs. Il suffit de cliquer sur un lien, de répondre à un message ou de remplir un formulaire pour tomber dans le piège. Malgré des systèmes de plus en plus sophistiqués, il existe en réalité des règles pour reconnaître et éviter les fraudes par message.

Les messages envoyés par les hackers

Les arnaques les plus efficaces sont celles qui mettent en œuvre des attaques ciblées, en exploitant également l’ingénierie sociale. Par exemple, en modifiant le numéro de téléphone pour se faire passer pour un site légitime ou une banque. Souvent, les hackers changent l’identité de l’expéditeur. Grâce à un logiciel, il est possible de modifier le numéro de telle sorte que le smartphone le lise comme un numéro associé aux services bancaires et aux réseaux sociaux. Ils envoient souvent un lien qui redirige vers un autre site afin d’installer un logiciel malveillant sur les appareils. Dans certains cas, une application peut être téléchargée automatiquement, mais le lien peut également mener vers un site qui ressemble à un site officiel et demander à l’utilisateur de saisir ses données.

Les hackers réutilisent les mêmes messages à envoyer aux victimes. Les thèmes se répètent, la règle est de jouer sur l’émotivité pour baisser les défenses rationnelles des utilisateurs. L’un des plus courants est l’offre de carte-cadeau ou de prix à gagner. Dans les messages envoyés aux utilisateurs, les escrocs peuvent également se faire passer par exemple pour une plateforme de streaming telle que Netflix ou Disney, ou leur propre banque demandant des informations pour vérifier une transaction qui n’existe pas, ou un site de livraison à domicile que personne n’a jamais commandé.

Comment reconnaître une arnaque par SMs

La règle d’or est de ne jamais partager les codes de sécurité ou les données personnelles, en particulier les numéros de cartes de débit, de crédit ou les codes d’accès. S’ils sont demandés, il s’agit alors d’une arnaque. Il est également important de vérifier l’expéditeur du SMs et d’appeler sa banque ou son service client qui demande à l’utilisateur d’envoyer des informations personnelles pour vérifier ce qui se passe. Une contre-vérification encore plus simple consiste à vérifier s’il y a des fautes de grammaire dans le texte, car souvent les messages envoyés par les hackers contiennent des erreurs dans le texte.

En général, les messages demandant de cliquer sur un lien pour obtenir des cadeaux ou résoudre une situation d’urgence sont l’appât de l’arnaque. Il ne faut jamais cliquer ni répondre au message. Si quelqu’un est tombé dans le piège, il doit immédiatement changer les mots de passe de ses comptes de messagerie et bloquer, s’il a partagé les données, les cartes de crédit et de débit. Il est également conseillé de signaler l’arnaque à la Police Postale.