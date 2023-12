15 des meilleurs jeux PC et console que vous pouvez également jouer sur votre téléphone portable

Sur votre téléphone, vous pouvez également jouer à des jeux vidéo emblématiques de PC et de console.

Spiritfarer est l’un des jeux les plus intéressants de la liste, et il peut être joué gratuitement si vous avez un compte Netflix

Le monde des jeux vidéo sur mobile a évolué à grands pas au fil des années. Alors qu’à ses débuts, il s’agissait de jeux simples et très arcades, aujourd’hui, de grandes aventures peuvent être vécues depuis l’écran d’un smartphone. En réalité, grâce à ses avancées technologiques (des processeurs plus puissants, des batteries plus durables, plus d’espace de stockage), il existe désormais de nombreux jeux vidéo de console et de PC qui peuvent être joués pleinement sur mobile.

15 jeux de haute qualité disponibles sur votre mobile