Comment ajouter un deuxième visage à Face ID sur iPhone

Les iPhones sont réputés pour leur sécurité, en particulier la fonction Face ID sécurisée et fiable. Malgré la présence de la reconnaissance d’empreintes digitales sur la plupart des appareils Android, Apple continue de s’appuyer sur Face ID en raison de sa rapidité et de sa sécurité. Un des avantages de Face ID est que vous pouvez ajouter plusieurs Face ID à votre iPhone. Si vous souhaitez ajouter un deuxième Face ID à votre iPhone, ce guide est pour vous.

Si vous partagez votre iPhone avec d’autres personnes proches de vous et souhaitez qu’elles puissent accéder à votre iPhone sans avoir à déverrouiller pour elles de temps en temps, vous pouvez ajouter leur Face ID. Ou si vous voulez ajouter votre propre visage mais avec un look différent, ce guide vous couvre. Face ID est très précis et brillant pour détecter la personne quelle que soit son apparence, mais il est préférable d’utiliser cette fonctionnalité et d’ajouter votre deuxième apparence à Face ID.

Comment ajouter un autre Face ID sur iPhone

Les iPhones sont livrés avec cette fonctionnalité appelée Face ID avec apparence alternative. Les utilisateurs peuvent l’utiliser lorsqu’ils partagent fréquemment l’appareil avec d’autres personnes pour faciliter les choses ou s’ils changent fréquemment leur apparence. Voici comment vous pouvez profiter de cette fonctionnalité en configurant un deuxième Face ID.

Étape 1: Ouvrez Paramètres sur votre iPhone.

Étape 2: Ouvrez maintenant Face ID et code d’accès dans les paramètres. Il vous demandera votre code d’accès, entrez le code de votre téléphone.

Étape 3: Désormais, dans les paramètres de Face ID, recherchez Configurer une apparence alternative et ouvrez-le. L’option n’apparaîtra que si vous avez déjà configuré un Face ID.

Étape 4: Dans la page suivante, appuyez sur Commencer.

Étape 5: Désormais, scannez votre visage ou celui d’un autre utilisateur que vous souhaitez configurer en tant que deuxième Face ID. Vous pouvez suivre les instructions à l’écran sur la façon de capturer tout le visage.

Étape 6: Il vous demandera de configurer Face ID avec un masque, vous pouvez l’enregistrer avec un masque si vous le souhaitez ou appuyer sur Configurer plus tard.

Étape 7: Une fois terminé, vous recevrez un message indiquant « Face ID est maintenant configuré ».

C’est tout. Si vous avez enregistré un deuxième Face ID pour un autre utilisateur, il pourra désormais déverrouiller l’appareil avec son Face ID. Bien que cette fonctionnalité puisse être utile dans de nombreux cas, je vous conseille de ne configurer Face ID que pour votre famille. Face ID est une fonctionnalité de sécurité et nous devons nous assurer qu’elle le reste.

Comment supprimer le deuxième Face ID de l’iPhone

Désormais, si vous ne partagez plus votre iPhone avec l’autre utilisateur et que vous souhaitez supprimer son Face ID, vous pouvez suivre ces étapes.

Étape 1: Sur votre iPhone, allez dans Paramètres > Face ID et code d’accès.

Étape 2: Faites défiler vers le bas et appuyez sur Réinitialiser Face ID.

Étape 3: Cela supprimera tous les Face ID. Désormais, vous pouvez configurer à nouveau votre Face ID sans le deuxième Face ID.

Désormais, vous savez comment ajouter plusieurs Face ID sur un iPhone. Le même processus fonctionnera également pour un iPad. Si vous avez des questions, faites-nous savoir dans la section des commentaires.