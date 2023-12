Voici les 3 nouveaux jeux de PlayStation Plus Essential pour le mois de janvier 2024

Le niveau de base du populaire service PlayStation a déjà annoncé ses nouveautés pour le mois de janvier 2024.

Ce sont les 3 jeux de PS Plus Essential en janvier 2024

Le mois de décembre 2023 touche à sa fin, ce qui signifie que cette année tire également à sa fin, mais cela implique également qu’il est temps de commencer à savoir quels jeux seront ajoutés aux principaux services d’abonnement de jeux vidéo en janvier 2024. À cet égard, Sony a déjà révélé l’identité des titres qui seront ajoutés à son PlayStation Plus Essential le premier mois de l’année prochaine et, comme d’habitude, le service en question recevra 3 propositions.

Il faut avouer que 2024 commence de manière très intéressante pour les utilisateurs de PS Plus Essential, mais aussi pour les abonnés Extra et Premium, car ils ont également accès aux nouveautés d’Essential, qui est l’abonnement de base du service populaire PlayStation. Quoi qu’il en soit, les 3 jeux qui arriveront en janvier sur le service pourront être réclamés à partir du 2 janvier jusqu’au 5 février, ensuite ils pourront être téléchargés à tout moment, car ils resteront dans notre bibliothèque tant que nous aurons un abonnement PS Plus.

PS Plus Essential reçoit ces 3 nouveaux jeux en janvier 2024

PlayStation a annoncé les nouveautés pour PlayStation Plus Essential via un article sur son blog officiel, et parmi elles, l’une se distingue du reste, bien que cela ne signifie pas que les autres titres ne soient pas de grandes additions également. A Plague Tale: Requiem est le jeu qui se démarque le plus, sans aucun doute, car l’aventure des frères Amicia et Hugo était l’un des meilleurs jeux de 2022. Cela dit, nous pouvons maintenant révéler l’identité des 3 titres qui arrivent en janvier sur le service populaire et à son niveau le plus basique, et qui pourront être téléchargés à la fois sur PS4 et PS5.

A propos d’Evil West, nous pouvons dire qu’il s’agit d’un FPS à rythme rapide dans lequel nous devons affronter différentes hordes de monstres et de vampires, tandis que Nobody Saves the World est une proposition colorée qui nous emmène dans une aventure d’action et d’exploration de donjons. Comme vous pouvez le voir, c’est un mois très complet pour les utilisateurs de PS Plus Essential, car ils ont une bonne variété de titres parmi lesquels choisir. Cela dit, nous attendons maintenant que les nouveautés qui seront annoncées en janvier pour les niveaux Extra et Premium de PlayStation Plus.