Ubisoft retarde Skull and Bones et annule trois jeux non annoncés

Les eaux troubles descendent chez Ubisoft. La société française a annoncé un nouveau délai pour Skull and Bones, le jeu pirate né des batailles navales d’Assassin’s Creed IV. Après avoir changé plusieurs fois la date de sortie, les Français ont révélé que le jeu n’était pas prévu pour le « début de l’année prochaine » (d’avril à mars 2024), ce qui indique qu’il ne sortira pas le 9 mars. De plus, ils ont annulé trois jeux vidéo non annoncés.

Selon Ubisoft, le processus créatif tortueux de Skull and Bones a bénéficié d’un « temps supplémentaire » de développement, qui a apporté avec lui « une amélioration impressionnante de sa qualité, ce qui a été certifié par des testeurs de jeux », affirment-ils. Les Français espèrent que les utilisateurs voient « son évolution » positivement.

Une nouvelle réalité dans l’industrie

La société Assassin’s Creed et Ghost Recon a déclaré qu’elle « fait face à de grands défis », alors que l’industrie se dirige vers un avenir de « méga-marques » et de titres qui se développent au fil du temps et qui « peuvent atteindre des joueurs du monde entier » à travers différentes plates-formes et modèles commerciaux. Selon leurs dires, ils ont passé les quatre dernières années à adapter leurs IP les plus puissantes à ce type de tendance.

« Cependant, les jeux de cette phase d’investissement ne sont pas encore sortis, alors que nos sorties récentes n’ont pas été aussi performantes que nous l’espérions » (dont Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope).

Skull and Bones ne sera pas le seul titre foncier au cours de l’exercice 2023-2024. Parmi les jeux vidéo les plus attendus figurent Avatar : Frontiers of Pandora, Assasin’s Creed Mirage et d’autres produits qui n’ont pas encore été annoncés.

Assassin’s Creed Mirage, le volet mettant en vedette Bassim, n’a pas encore de date précise. Vous pouvez lire tous les détails sur le jeu dans cet article.

