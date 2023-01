Call of Duty: Warzone au milieu de la controverse « Cata » Domínguez

Vendredi dernier, des images d’une supposée fête de famille sur le thème des trafiquants de drogue ont été diffusées par le joueur de Cruz Azul ‘Cata’ Domínguez. Après la déclaration du joueur dans laquelle il prétend avoir provoqué « à juste titre l’indignation de la société mexicaine », nous avons analysé les photographies et sur l’une d’elles, vous pouvez voir le logo Call of Duty: Warzone. Cependant, dans la même déclaration, le joueur affirme avoir apporté un spectacle de laser tag pour imiter l’expérience du jeu vidéo lors de cet événement.

Call of Duty : zone de guerre

Ce jeu vidéo édité par Activision et sorti le 10 mars 2020 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC est une variante gratuite de la franchise au sein du genre Battle Royale. Si l’on prend l’intrigue comme référence, le titre n’a jamais promu les valeurs de la drogue, mais plutôt une bataille rangée entre équipes pour s’éliminer avant qu’un champ de force ne minimise l’espace de combat.

Qu’est-ce qui a déclenché la polémique ?

Plus que le jeu vidéo, ce qui a retenu l’attention du public sur les réseaux sociaux, ce sont les casquettes avec les initiales « JGL » et la phrase « Chapiza », faisant allusion à Joaquín ‘El Chapo’ Guzman.

Call of Duty a cherché à changer la perspective envers les Mexicains

Une des choses qui mérite d’être soulignée au milieu de cette polémique, c’est que la dernière version de Call of Duty : Modern Warfare 2 aborde le thème du trafic de drogue, de l’armée et du bon côté au sein de cette dernière, qui est incorruptible. Tel était le travail des développeurs, qu’ils ont même travaillé sur une chanson du MS Band, celle-ci est inspirée des membres de la Task Force 141 et cache en fait une partie de l’intrigue du jeu vidéo lui-même.