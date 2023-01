TCL présente NXTWEAR S et RayNeo X2 ses lunettes de réalité augmentée innovantes

TCL, une marque pionnière dans la technologie d’affichage, a présenté ses lunettes intelligentes de réalité augmentée (AR) RayNeo X2 et les NXTWEAR S au CES 2023, qui s’est tenu dans la ville de Las Vegas, Nevada, du 5 au 8 janvier.

RayNeo X2

Ces lunettes binoculaires comprennent des micro-leds avec guide d’ondes AR qui intègrent une série de nouvelles fonctionnalités interactives pour créer des expériences de réalité augmentée. Ce seront les premiers objectifs au monde à disposer d’un affichage de guide d’ondes AR Micro-led binoculaire en couleur.

pratique

Lors du test que nous avons fait, nous avons vu une partie de ses fonctions telles que pouvoir les utiliser en mode mains libres, prendre des photos, des vidéos ou des time-lapse via une interface qui émule le flottement en trois dimensions et nous avons même pu écouter de la musique grâce à ses petits haut-parleurs placés sur les côtés. La fonction qui nous a le plus surpris a été la traduction en temps réel, avec celle-ci l’un des développeurs a commencé à nous parler en chinois et en temps réel nous avons vu comment il faisait la traduction sous forme de sous-titres anglais. Toutes ces fonctions seront supportées par le smartphone dont nous disposons, notamment pour pouvoir visualiser le contenu que nous avons capté de la même manière qu’avec les Ray-Ban Stories sur Facebook.

Sur le plan technique, ces lunettes ont un taux de contraste élevé (CR) jusqu’à 100 000:1 et une luminosité d’image jusqu’à 1 000 nits, permettant de bien percevoir l’interface aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. À l’intérieur, ils transportent un Qualcomm Snapdragon XR2, qui permettra même un système de navigation GPS intelligent qui utilisera la localisation et la cartographie simultanées, ainsi que la reconnaissance des gestes. Les points de référence sont indiqués sur la carte

Les autres fonctionnalités qu’ils auront sont la stabilisation d’image, le mode nuit, le mode murmure qui empêchera les fuites sonores lorsque vous parlez à quelqu’un, entre autres. TCL RayNeo lancera un projet de développement au premier trimestre de 2023 et les développeurs les plus innovants seront invités à se joindre à la création de fonctions créatives avec réalité augmentée.

TCL NXTWEAR S

Uniquement disponibles sur le marché américain pour l’instant, ces lunettes de vue portables sont équipées d’un écran ainsi que d’un système audio intégré. Avec ceux-ci, c’est comme si on voyait un écran haute définition équivalent à 130 pouces à quatre mètres de distance.

À l’intérieur, il dispose de deux panneaux micro OLED 1080p de nouvelle génération et d’un mode d’annulation du bruit.

Idéal pour Steam Deck

Dans la démo qu’ils ont faite pour nous, ils y ont connecté un Steam Deck via le port USB-C et l’expérience a été extraordinaire et immersive. Cette façon de les utiliser peut sans aucun doute être une excellente alternative pour les utilisateurs de la plate-forme Valve, car elle porte la console à un autre niveau, car la netteté fournie par ces lunettes exploite très bien les qualités de l’ordinateur portable.

TCL RayNeo X2 sera disponible pour la communauté des développeurs dans certaines régions à la fin du premier trimestre 2023. TCL NXTWEAR S sera mis en vente aux États-Unis au premier trimestre 2023 avec un prix de détail suggéré de 399 USD.