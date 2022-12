Ce sont les 10 meilleurs jeux de l’année selon Metacritic. Vous ne pouvez même pas imaginer le premier !

La fin de l’année 2022 approche et il est temps de regarder en arrière pour se remémorer les meilleurs jeux dont nous avons profité durant ces douze mois. Chez Netcost, nous avons parlé il n’y a pas longtemps de notre jeu de l’année, qui, comme vous le savez, est Elden Ring, mais tout au long de cette année, nous avons également pu profiter de titres comme God of War Ragnarok, A Plague Tale : Requiem, Horizon : Forbidden West … Tous ont été jugés par Metacritic, le célèbre portail où l’on peut déjà trouver la liste des jeux les mieux notés de 2022 et que nous vous dirons ci-dessous.

Le meilleur des meilleurs en 2022

Il convient de noter que dans la liste des dix meilleurs, nous allons trouver des jeux répétés, et c’est que Metacritic prend en compte les différentes versions de chacun. Avec cela, le susmentionné Elden Ring fait une apparition jusqu’à trois fois avec ses trois versions « plus anciennes » : PS5, Xbox Series X et PC. De la même manière, nous allons découvrir des jeux qui ne sont pas strictement sortis cette année, mais qui ont vu sortir de nouvelles versions, comme Persona 5 Royal ou The Witcher 3 : Wild Hunt, qui a reçu un patch new gen.

Mais la vraie surprise n’est pas moins que la première place, et c’est qu’elle est occupée par Portal Companion Collection pour Nintendo Switch, bien que cette position doive être prise avec un grain de sel puisqu’elle est basée sur seulement 9 critiques. Il s’agit d’une compilation pour l’hybride Nintendo avec les deux principales tranches de la populaire saga Valve.

Sans plus tarder, voici les 10 meilleurs jeux de l’année avec leur score moyen correspondant :

Collection de compagnons de portail, Nintendo Switch (96) Elden Ring, Xbox Series X (96) Elden Ring, PS5 (96) Persona 5 Royal, PC (95) The Witcher 3 : Chasse sauvage, PS5 (94) Persona 5 Royal, Xbox Series X (94) Persona 5 Royal, Switch Nintendo (94) Elden Ring, PC (94) God of War Ragnarok, PS5 (94) Forteresse naine, PC (93)

Maintenant… et si on supprimait cette distinction entre les versions et qu’on s’en tenait strictement aux jeux sortis en 2022 ? La liste ressemblerait à ceci…