Les meilleurs jeux que vous devriez essayer sur votre iPhone, iPad et Apple TV

Il existe de nombreuses applications disponibles pour iPhone et iPad, mais ces appareils sont également parfaits pour jouer à des jeux. Que vous soyez un utilisateur iOS de longue date ou que vous veniez de recevoir votre premier appareil Apple, nous avons dressé une liste des meilleurs jeux que vous devriez essayer sur votre iPhone, iPad et même Apple TV.

Une chose à garder à l’esprit est qu’il existe deux façons de télécharger des jeux sur iOS. En plus des titres disponibles sur l’App Store, il y a aussi le catalogue Apple Arcade – qui est un service d’abonnement Apple qui propose plusieurs jeux sans publicité sans achats intégrés. Dans cet article, nous avons sélectionné des jeux disponibles à la fois sur l’App Store et sur Apple Arcade.

Il convient de noter que l’abonnement Apple Arcade coûte 4,99 $ par mois et qu’il est également inclus dans le forfait Apple One. Cependant, les nouveaux clients peuvent l’essayer gratuitement pendant 30 jours.

Route super impossible

Super Impossible Road est un jeu de course, mais au lieu de contrôler une voiture, vous contrôlez une balle futuriste. Avec des niveaux vraiment difficiles, le jeu vous oblige à accomplir une série de tâches telles que d’atteindre l’arrivée en premier, de sauter des portes et de passer des points de contrôle. Vous pouvez jouer en mode carrière ou jouer en ligne avec jusqu’à huit joueurs.

Super Impossible Road est disponible dans le cadre de l’abonnement Apple Arcade. Vous pouvez le télécharger sur iPhone, iPad et Apple TV.

Coeurs sauvages de Sayonara

Sayonara Wild Hearts est décrit comme un « jeu vidéo d’album pop ». C’est parce que chaque niveau du jeu est basé sur une chanson différente, et vous devez conduire des motos, des planches à roulettes et même participer à des batailles de danse pour avancer dans l’histoire. Le jeu a une bande-son pop originale et des effets visuels impressionnants.

Sayonara Wild Hearts est disponible dans le cadre de l’abonnement Apple Arcade. Vous pouvez le télécharger sur iPhone, iPad et Apple TV.

Monument Valley 2

Monument Valley 2 est la suite d’un jeu de puzzle classique et très populaire. Le jeu indépendant avait ses niveaux basés sur le travail de l’artiste néerlandais MC Escher et est assez impressionnant, tout en le gardant minimaliste. Le personnage de la princesse Ida doit être déplacé à travers le décor, qui est conçu avec des illusions d’optique pour confondre le joueur.

Monument Valley 2 est disponible sur l’App Store pour 3,99 $. Cependant, le jeu a également une version disponible pour les abonnés Apple Arcade. Le jeu est compatible avec iPhone et iPad.

Ciel : Enfants de la Lumière

Sky: Children of the Light est un jeu d’aventure en monde ouvert dans lequel les joueurs peuvent explorer et même voler à travers différents royaumes. Chaque royaume a des interactions uniques et le joueur doit trouver des « esprits » pour débloquer des objets tels que des capes, des expressions, etc. La bande-son du jeu est assez relaxante, tout comme les graphismes, qui sont également époustouflants.

Sky : Children of the Light est disponible gratuitement sur l’App Store. Cependant, le jeu a un contenu déverrouillable via des achats intégrés. Vous pouvez le télécharger sur iPhone et iPad.

NBA 2K23

Si vous recherchez un jeu de niveau console à jouer sur vos appareils Apple, NBA 2K23 est une option que vous devez essayer. Le dernier titre de la célèbre franchise de jeux de basket-ball NBA 2K vous permet de relever des défis et de gagner des points pour voir qui est le meilleur tireur, lanceur de jeu ou défenseur. Vous pouvez également choisir certaines des légendes de la NBA avec lesquelles jouer, telles que Michael Jordan, Shaquille O’Neal et Kareem Abdul-Jabbar.

NBA 2K23 est disponible dans le cadre de l’abonnement Apple Arcade. Vous pouvez le télécharger sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac.

Mini-autoroutes

Par les mêmes développeurs du populaire jeu mobile Mini Metro, Mini Motorways vous met au défi de construire les routes d’une ville entière. Le joueur doit relier les bâtiments aux maisons et éviter les embouteillages. Vous pouvez même utiliser des ponts, des feux de circulation, des ronds-points et des autoroutes pour fluidifier la circulation. Le jeu est certainement un excellent passe-temps pour les longs voyages.

Mini Motorways est disponible dans le cadre de l’abonnement Apple Arcade. Vous pouvez le télécharger sur iPhone, iPad et Apple TV. Il y a aussi Mini Metro, qui a un style de jeu similaire et est disponible sur l’App Store pour 3,99 $.

Asphalte 9 : Légendes

Asphalt 9: Legends est un autre jeu de la populaire franchise de jeux de course Asphalt. Ce jeu de course d’arcade propose différents modes de course, des dizaines de voitures sous licence, des options de personnalisation et un mode multijoueur pour que vous puissiez rivaliser avec d’autres personnes. Le jeu a des graphismes époustouflants et est régulièrement mis à jour avec de nouveaux défis.

Asphalt 9: Legends est disponible gratuitement sur l’App Store. Cependant, le jeu a un contenu déverrouillable via des achats intégrés. Vous pouvez le télécharger sur iPhone et iPad. Une version Mac est également disponible sur le Mac App Store.

Hexaflip

Hexaflip est l’un de ces jeux auxquels vous pouvez jouer rapidement sans engagement, bien qu’il puisse être assez addictif. C’est un puzzle d’action dans lequel vous devez « feuilleter des labyrinthes hexagonaux remplis d’obstacles mortels ». Cela inclut des choses comme des marteaux, des pointes et des lasers. Plus que cela, vous devez également faire le bon chemin pour collecter les orbites et atteindre la fin de chaque niveau.

Hexaflip est disponible dans le cadre de l’abonnement Apple Arcade. Vous pouvez le télécharger sur iPhone, iPad et Apple TV.

Frappez l’île

Hit The Island est inspiré du jeu classique Pong. Cependant, cette fois, l’objectif est de frapper l’île dynamique sur l’iPhone 14 Pro avec les balles pour marquer des points. Pendant le jeu, plus de balles apparaissent simultanément sur l’écran et elles deviennent plus rapides. Mais si vous n’avez pas d’iPhone 14 Pro, ne vous inquiétez pas. Le jeu dispose également d’un mode pour les iPhones avec l’encoche.

Hit The Island est disponible gratuitement sur l’App Store. Cependant, le jeu a un contenu déverrouillable via des achats intégrés. En plus de la version iPhone, il existe également une version Apple Watch.

Y a-t-il d’autres jeux que vous aimez qui ne figurent pas dans la liste ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

