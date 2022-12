Jim Ryan sur Game Pass : "Nous avons vendu plus de PS5 en deux ans que d’abonnés en 6 ou 7"

La guerre froide continue -de plus en plus chaude- entre Sony et Microsoft après le rachat d’Activision -qui pour l’instant n’est qu’une tentative- par ce dernier. La relation entre les deux, qui ressemblait jusqu’à présent à une mare de pétrole, est de plus en plus tendue, et les dernières déclarations de Jim Ryan, PDG de Sony IE, la rendent encore plus évidente.

Pendant longtemps, le Xbox Game Pass est devenu le principal pilier de la stratégie concurrentielle de Microsoft, mais malgré cela, Ryan ne montre pas la moindre inquiétude. Loin de là, lors d’une séance de questions-réponses avec des employés de PlayStation, il a assuré qu’il ne considérait même pas ce service comme une véritable concurrence.

Bien qu’il n’y ait pas de données récentes sur les abonnés au Game Pass, le chiffre se situerait entre 20 et 30 millions, Microsoft reconnaissant récemment que cela stagnait. C’est quelque chose d’évident, puisqu’il existe un montant limite qui est, ni plus ni moins, le nombre de consoles Xbox dans le monde. Ryan a fait allusion à ce montant dans une question sur le service d’abonnement que nous pourrions considérer comme le plus populaire de tous ceux disponibles sur le marché.

Ryan ne se soucie pas du Game Pass

« Quand on parle de Game Pass, il semble que sa tendance soit à la baisse. Si on en parle, on a vendu plus de consoles PS5 que d’abonnés au service, et on parle de son fonctionnement depuis 6 ou 7 ans, » dit Ryan avec insistance. « Nous sommes près de 50 millions d’abonnés -en référence à PS Plus- et ils sont un peu plus de 20, mais il y a beaucoup de travail à faire pour augmenter ce nombre. »

En effet, la PlayStation 5 s’est vendue à 28 millions d’unités à ce jour, alors que si l’on s’en tient aux chiffres officiels du Game Pass, Microsoft ne les donne qu’au début de chaque année. En janvier de cette même année 2022, ceux de Redmond parlaient de 25 millions d’abonnés, et si l’on s’en tient à leurs propres déclarations parlant de « stagnation », on peut penser que ce chiffre n’a pas beaucoup changé.