Hugh Jackman révèle quand Deadpool 3 a lieu par rapport à Logan

L’une des grandes nouvelles de l’univers Marvel a été la confirmation de la présence de Hugh Jackman dans Deadpool 3, revenant à son rôle de Wolverine. L’acteur d’origine australienne avait déjà prévenu il y a longtemps qu’il ne jouerait plus le célèbre mutant, mais son excellente relation avec Ryan Reynolds semble avoir porté ses fruits et il remettra le squelette et les griffes d’adamantium.

Cependant, le troisième volet solo du personnage a été très concluant, apportant le mystère de l’emplacement temporaire de Deadpool 3, quelque chose que Jackman lui-même a résolu. Comme il l’a dit, il aura lieu pendant la même période que les deux premiers volets de Wolverine, c’est-à-dire avant Logan, révélant que James Mangold, réalisateur de celui-ci, a réagi positivement à la nouvelle.

« J’étais très cool avec ça », a déclaré Jackman à propos de la réponse de Mangold. « Je lui ai dit que ça se passerait avant notre film, que je n’allais rien gâcher et qu’on ne verrait pas les griffes de Wolverine sortir de sa tombe ou quoi que ce soit du genre. Donc il en était soulagé, et en fait J’ai trouvé que c’était une très bonne » idée « .

Jackman rectifie : il sera à nouveau Wolverine

« Aucun d’entre nous n’a voulu gâcher ça, je suis très fier du film (Logan) et de ce que nous avons fait, il semble parfait et actuel après 5 ans », poursuit l’Australien. « Je me souviens d’avoir conduit le 14 août et d’avoir pensé à quel point cela pourrait être amusant. Je m’amuse probablement plus que jamais dans Deadpool 3, mais le 13 août, j’ai pensé que je n’y reviendrais plus jamais. »

En attendant, nous n’avons pas beaucoup de détails sur Deadpool 3, ni sur la façon dont il sera lié à l’univers cinématographique Marvel ou aux films X-Men de la 20th Century Fox. En fait, Reynolds a déjà prévu que le film se déroulerait à un moment qui jamais est venu s’imaginer même pas lui-même.

La Source: Le podcast Empire Film