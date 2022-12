Le Nvidia RTX 4070 Ti est maintenant disponible en Serbie pour 1 400 $

WTF ? ! La prochaine entrée de la série de cartes graphiques Lovelace de Nvidia, la RTX 4070 Ti, ne sera pas lancée avant le début du mois prochain, probablement le 5 janvier, mais il semble que personne ne l’ait dit à un site de ventes en Serbie qui vend apparemment la carte tôt et pour un prix comique. le prix.

Les Redditors ont découvert la prochaine carte Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Gaming en vente dans un magasin serbe. Les joueurs du pays devront payer une prime élevée pour devenir l’un des premiers à posséder le GPU : il est au prix de 172 229 RSD, taxes comprises, ce qui revient à environ 1 550 $. C’est proche du PDSF américain d’un RTX 4090.

Le site de ventes offre généreusement une réduction sur le RTX 4070 Ti à ceux qui paient comptant pour la carte. Malheureusement, même avec 10% de réduction, le prix est de 1 400 $, ce qui représente encore quelques centaines de dollars de plus que le PDSF officiel du RTX 4080.

En supposant que tout cela soit réel et non une contrefaçon élaborée, le prix stupidement élevé sera en partie dû au fait que la carte sera vendue avant sa date de sortie. Cependant, un utilisateur serbe de Reddit souligne que le pays a un duopole sur le marché de la technologie. Lorsque les taxes, les douanes et les commerçants avides sont également pris en compte, cela conduit à certains des prix technologiques les plus chers de l’UE. À titre d’exemple, le RTX 4080 se vend 1 700 $ en Serbie, tandis que le RTX 4090 coûte au moins 2 500 $.

Il semble que la Serbie ne soit pas le seul pays où le RTX 4070 Ti est en stock. Un autre Redditor a partagé des photos du MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio d’un site de ventes costaricain, bien que dans ce cas, les cartes ne soient pas vendues actuellement ; ils sont juste prêts pour le lancement officiel. On dit que le vendeur prend des précommandes, mais il n’y a pas de mot sur les prix.

Nous savons maintenant que le RTX 4070 Ti est une version renommée du RTX 4080 12 Go à 900 $ que Nvidia a « lancé » en octobre, ne laissant que le RTX 4080 16 Go, qui ne s’est pas très bien vendu, à moins que vous ne comptiez les chiffres de Newegg.

Le RTX 4070 Ti comprend un GPU AD104 full-fat de 295 mm², 12 Go de mémoire DDR6X cadencée à 21 Gbps, un bus mémoire 192 bits et 504 Go/s de bande passante. Il existe également 7 680 cœurs, ainsi que 240 cœurs Tensor, 60 unités de traçage de rayons, 30 milliards de transistors et jusqu’à 160 ROP. Toujours aucun mot sur ce que sera le PDSF officiel aux États-Unis.