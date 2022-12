Vous ne manquerez pas les jeux qui sortiront PS Plus Extra et Premium en février… sauf un

Comme c’est le cas avec Xbox Game Pass, les jeux qui composent le catalogue PlayStation Plus Extra et Premium n’y restent pas éternellement, donc si nous sommes intéressés à en profiter, mieux vaut ne pas rester trop longtemps. En fait, la liste des jeux qui quitteront le service en février 2023, qui est sur le point de commencer, est déjà apparue et il ne semble pas que nous allons les manquer, à l’exception d’un qui est un véritable classique du bac à sable.

Le GTA le plus sous-estimé, toujours disponible

Nous parlons, en effet, de GTA Vice City, l’un des grands volets de la saga Rockstar extrêmement populaire, bien que toujours dans l’ombre d’autres plus célèbres tels que San Andreas, GTA III, GTA IV ou même GTA V. Dans cette itération nous fait voyager dans la ville de Miami dans les années 80, dans un décor qui rappelle forcément des films comme Le Prix du pouvoir, d’Al Pacino, ou la série Miami Vice. Un jeu qui vaut sans doute la peine d’être découvert si on ne l’a pas déjà fait.

Du reste des jeux, nous pouvons en sauver deux autres: l’aventure classique The Book of Unwritten Tales 2, qui sans atteindre le niveau des grands du genre saura satisfaire ses fans, et un shoot em up vertical tel que Sine Mora EX, aussi loin des grands, mais très jouissif. Bref, voici les jeux qui sortiront du catalogue PS Plus Extra et Premium en février 2023 :

Agatha Christie: Les meurtres ABC

Le livre des contes non écrits 2

GTA Vice City édition définitive

Rad Rogers

Sine Mora EX

SkyDrift Infinity

Étincelle déchaînée

Essai de Turing

Cette liste s’ajoute à ceux qui quitteront le service au mois de janvier, parmi lesquels il convient de souligner Bound by Flame -des créateurs de Greedfall et Steelrising, bien que bien en dessous de ceux-ci-, Space Hulk Tactics ou The Council, entre autres .