Thermomètre pas cher et laine mérinos : comment économiser de l’énergie cet hiver

L’hiver est arrivé – et certains des conseils d’économie d’énergie que j’ai lus (ou même écrits moi-même) ne m’intéressent étonnamment qu’à moitié. Mais il fallait s’y attendre : dans la pratique, les choses semblent souvent différentes de ce qu’elles sont en théorie.

Des thermomètres au lieu de thermostats électriques

Chaque article sur les économies d’énergie est garanti avec cette astuce : les thermostats électriques. Je n’en ai pas, et je n’en ai pas besoin, surtout pas des intelligents, car mon appartement est petit. Des cinq radiateurs, je ne les utilise pas du tout, ceux de la chambre et de la cuisine. Je contrôle les trois autres à la main.

Alors pourquoi le battage médiatique autour des thermostats électriques ? – Les capteurs intégrés l’empêchent de devenir trop froid (risque de moisissure) ou trop chaud (perte d’énergie). C’est pratique s’il y a beaucoup de radiateurs dans la maison. J’ai acheté un thermomètre analogique à la place – pour 3,99 euros. Il était accroché sur un présentoir à côté de la caisse enregistreuse.

Je peux aussi le régler à la main, pas besoin de thermostat électrique (Image : Peter Giesecke)

Quand j’ai froid et que le thermomètre indique qu’il fait plus froid dans la pièce, j’augmente le thermostat. Si la température n’a pas changé, c’est sur moi. Il est alors temps d’augmenter votre tension artérielle. faire bouger le corps. Faites quelques exercices à la maison. Une promenade à l’extérieur. Boire du thé. Remplissez la bouillotte. porter plus.

L’alternative aurait été un compteur de qualité de l’air, que j’ai toujours ici. Mais pour lire la température, je devrais d’abord prendre le smartphone, le déverrouiller, appeler l’application, attendre que l’application se synchronise, changer la vue et déplacer un curseur. Cela prend juste trop de temps pour moi.

Mon thermomètre affiche généralement 18 degrés. De temps en temps, il tombe également à 16. Ensuite, je dois de toute urgence chauffer l’appartement pour qu’il n’y ait pas de moisissure.

Réchauffer le corps au lieu de l’espace

Des températures aussi basses sont trop froides pour moi aussi. Ce n’est pas le nombre de degrés mesuré objectivement dans la pièce qui est décisif, mais ce que j’en ressens.

Je ne peux pas perdre ma chaleur corporelle aussi facilement, alors je l’isole bien : je porte de la laine mérinos à même la peau. Ensuite, je le couche comme un oignon. La chaleur s’accumule en dessous. Donc : Ce n’est pas le pull-over souvent recommandé qui fait la différence, mais la couche de mérinos bien ajustée sur la peau.

Je dois me réchauffer, pas l’haltère (Photo : Peter Giesecke)

Ce n’est qu’alors que la question se pose : le corps peut-il produire lui-même suffisamment de chaleur ? Et quelle quantité de chaleur dois-je apporter le plus près possible du corps à la place ?

Le mouvement est l’alpha et l’oméga, car les muscles génèrent de la chaleur dans le corps. Je me lève de temps en temps quand j’ai froid, je vais à la cuisine ou je transporte quelque chose de A à B. Ou je fais du sport tout de suite. Je fais tout cela en été, cependant, et en hiver, j’essaie de sortir plus souvent dans le froid.

Il durcit le corps des expositions répétées au froid. Cela me fait ressentir la faible chaleur à l’intérieur (mais toujours la chaleur !) aussi agréable.

Avec une couverture, une bouillotte et du thé chaud, je me réchauffe sur le canapé (Image : Peter Giesecke)

Alors que l’été j’essayais de faire toutes les courses à l’extérieur de la maison en une seule fois (combiner une balade avec des courses, emporter un colis au préalable), ma résolution pour l’hiver était d’étaler cela sur plusieurs parcours pour faire bouger mon corps à obtenir.

Mais malheureusement, cela ne fonctionne pas si bien. Je n’arrive tout simplement pas à faire du shopping à huit heures du matin et à m’asseoir devant l’ordinateur à neuf heures avec une tasse de thé chaud.

La chaleur de l’extérieur se présente sous la forme d’une bouillotte, c’est-à-dire au plus près du corps. Il m’accompagne partout par temps froid – de la chaise de bureau au canapé et au lit le soir.

Ventiler efficacement

Bien sûr, je veille à ce que mes pièces ne soient pas trop froides, car je ne veux pas de moisissure dans mon appartement. Je l’aère régulièrement le matin et le soir. Dix minutes, avec un courant d’air dans tout l’appartement.

Il ne faut pas nécessairement ventiler selon un horaire, mais lorsque l’oxygène est épuisé ou lorsque l’humidité est trop élevée. Un indicateur d’oxygène insuffisant est un niveau élevé de CO2. Quiconque a acheté un feu de signalisation CO2 à cause de Corona peut désormais également l’utiliser à cette fin.

Chaleur, air, chaleur, air : je sèche le linge dans la salle de bain (Image : Peter Giesecke)

L’humidité doit être comprise entre 40 et 60 %. Malheureusement, lorsque j’ai acheté le thermomètre, je n’ai pas acheté l’un des nombreux appareils combinés : thermomètre + hygromètre.

Je sèche mon linge dans la petite salle de bain, il n’y a pas d’autres options dans la maison. Le séchoir s’adapte parfaitement. Chauffer, ventiler, chauffer, ventiler. Le linge sèche relativement vite et l’énergie nécessaire pour chauffer la petite pièce est limitée. Laver moins est la plus grande économie d’énergie ici. Aérer la laine au lieu de la laver. Et encore : portez du mérinos sur votre peau.

Le problème des portes

Il y a encore un conseil que je ne suis pas. Je ne ferme pas les portes et ne divise donc pas mon appartement en différentes zones de température.

En ce moment, je chauffe la chambre depuis le salon. Dans mon cas, cela a également du sens, car la chambre est assez petite et contient beaucoup de tissus, même juste devant le mur. Ensuite, il y a les endroits où la moisissure se développe facilement. Une température plus élevée peut empêcher cela. Cependant, je devrais commencer à utiliser le radiateur dans la pièce.

Le sommier à ressorts directement devant le mur. L’humidité pénètre dans l’espace lorsqu’il fait froid dans la pièce (Image : Peter Giesecke)

Je ne ferme pas non plus la porte entre le salon et l’entrée. Je le traverse trop souvent et je finis par l’oublier. La salle de bain et la cuisine donnent sur le couloir. À l’autre bout se trouve la porte de l’appartement, avec un grand espace en dessous que je n’ai pas encore scellé. Cependant, il y a une petite antichambre derrière, que je partage avec le voisin. Il ne fait pas aussi frais que dans la cage d’escalier.

Le petit luxe sous la douche

Ce que l’on retrouve aussi dans tous les guides comme conseil d’économie d’énergie : prendre des douches plus courtes. J’ai été très discipliné les premières semaines. La discipline a maintenant diminué. Je prends une douche plus chaude et plus longue qu’en automne, mais pas aussi chaude et longue que les hivers précédents.

J’avais aussi décidé de prendre une douche tôt le matin quand d’autres personnes de la maison le faisaient aussi. J’habite au troisième étage d’un vieil immeuble. Lorsque je prends une douche en début de soirée après avoir fait du sport, la première chose que je fais est de puiser de l’eau froide dans un tuyau de plus de 10 mètres de long. Je dois alors payer l’eau froide comme de l’eau chaude. Je n’ai pas encore changé mon comportement. Cela n’a pas fonctionné non plus.

Conclusion : minimalisme et pleine conscience

En un mot, mon concept d’économie d’énergie pour cet hiver est : le minimalisme et la pleine conscience. Je possède déjà moins de choses que les autres et je ne voulais donc pas laisser l’économie d’énergie dégénérer en consommation. Je n’ai acheté aucun nouvel appareil à part un thermomètre analogique.

Au lieu de cela, en ce moment, je me demande quelle est la bonne décision : chauffer plus ou se réchauffer. Malgré une température de base très basse dans l’appartement, je ne suis pas trop strict avec moi-même – également parce que je manque de discipline nécessaire pour suivre systématiquement tous les conseils d’économie d’énergie.

Image en vedette : Peter Giesecke