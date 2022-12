La dernière mise à jour de Meta Quest 2 augmente les performances de l’appareil

Le compte dans lequel Meta expose les avantages de la console Quest 2 Virtual Reality aux développeurs, Oculus Developers, a communiqué il y a quelques heures les avantages de la dernière mise à jour de l’appareil, qui apporterait avec elle une augmentation des performances du GPU.

Plus de bois (virtuel) !

Cela a surpris et ne compte pas parmi les mises à jour habituelles avec beaucoup d’éléments qui viennent habituellement dans Quest 2. La console de réalité virtuelle de Meta est désormais 7% plus puissante. Dans le tweet, ils expliquent qu’il appartient désormais aux développeurs de profiter de ce plus, qui fait passer les performances de 490 à 525 MHz.

Ces 7 % peuvent aller vers la stabilité des images par seconde, si importante dans les jeux VR ; à une augmentation de la définition… Le fait est qu’actuellement, si l’on veut rendre cette poussée efficace, il faut retirer et remettre le casque à chaque application. Comme prévu, de Meta, ils ont confirmé que dans la prochaine mise à jour majeure, cela ne sera plus un problème, intégrant pleinement ces 7% dans toutes les applications qui en ont besoin.

Il est frappant de constater que les nouvelles performances de Quest 2 sont encore inférieures à celles de Pico 4, la console VR autonome qui est la principale rivale de la console Meta, lorsqu’elles partagent des entrailles. Le Snapdragon XR2 permet à Pico d’atteindre 587 MHz, et ce parce que le refroidissement est plus efficace que dans Quest 2, qui dispose d’un ventilateur en dessous des performances. Ainsi, Quest 2 ne peut pas atteindre ces 587 MHz s’il ne veut pas compromettre son fonctionnement. Au moins maintenant, avec 525 MHz, la différence est moins importante qu’auparavant.

Source | Twitter