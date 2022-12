PlayStation reste attaché à PC: la date de The Last of Us Part I est confirmée et le retour est officiel

PlayStation a profité des projecteurs des Game Awards 2022 pour vanter son attachement à l’univers PC. The Last of Us Part I et Returnal ont été les jeux choisis pour jouer au début de la roadmap de la société l’année prochaine.

Le remake du travail de Naughty Dog fera ses débuts sur Steam et Epic Games Store le 3 mars 2023. La campagne de réservation a déjà été activée dans les deux stores numériques ; Vous le trouverez à 59,99 euros. Returnal, en revanche, n’a pas partagé sa date de sortie finale, bien que nous sachions qu’il arrivera à un moment donné au début de l’année.

Nous connaissons déjà les exigences de retour

Dans le cas du titre Housemarque, nous savons déjà de quel ordinateur il aura besoin. L’exigence la plus surprenante est la mémoire : 16 Go minimum et 32 ​​Go recommandés. Presque rien. La version qui arrivera sur PC comprend les dernières mises à jour qu’elle a reçues sur PS5, notamment le mode coopératif, la tour de Sisyphe, le mode défi et la possibilité de suspendre les cycles. Bien sûr, PlayStation précise qu’il n’y aura pas de fonction cross-play entre les utilisateurs console et PC.

Ensuite, nous vous laissons avec les exigences de retour.

Exigences minimales

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits (version 1903)

Processeur : Intel Core i5-6400 (4 cœurs 2,7 GHz) ou AMD Ryzen 5 1500X (4 cœurs 2,7 GHz)

Mémoire : 16 Go de RAM

GPU : NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go) ou AMD Radeon RX 580 (8 Go)

Stockage : 60 Go gratuits (SSD recommandé)

Exigences recommandées

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits (version 1903)

Processeur : Intel Core i7-8700 (6 cœurs 3,7 GHz) ou AMD Ryzen 7 2700X (8 cœurs 3,7 GHz)

Mémoire : 32 Go de RAM

GPU : NVIDIA GeForce RTX 2070 (6 Go) ou AMD Radeon RX 580 (8 Go)

Stockage : 60 Go gratuits (SSD recommandé)

Source : communiqué de presse (PlayStation)