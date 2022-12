Achetez un jeu Ubisoft sur Xbox et obtenez-en un gratuitement, pour une durée limitée seulement

Les utilisateurs de Xbox qui envisagent d’acheter l’une des dernières actualités d’Ubisoft via le Microsoft Store ont de la chance, car pour le prix d’un, ils peuvent obtenir gratuitement un autre titre sélectionné de la société française. Tout cela grâce à une nouvelle promotion « Achetez-en 1 et obtenez-en un gratuitement » disponible via Xbox Live, ou ce qui revient au même, un 2 pour 1 d’une vie. Bien entendu, les personnes intéressées n’ont que jusqu’au 15 décembre 2022 pour profiter d’une offre aussi intéressante.

Ubisoft et Microsoft lancent leur particulier 2×1 sur Xbox Live

Ainsi, si nous consultons l’onglet de certains des jeux vidéo Ubisoft suivants via la boutique numérique Xbox, nous trouverons une nouvelle option d’achat avec laquelle acquérir un autre jeu de la liste sans frais. Les titres sélectionnés de la promotion sont les suivants :

Assassin’s Creed Odyssey pour 69,99 euros (55,99 euros avec Xbox Live Gold)

Assassin’s Creed Valhalla : Édition Deluxe à 89,99 euros

Far Cry 5 pour 69,99 euros (55,99 euros avec Xbox Live Gold)

Far Cry 6 pour 69,99 euros

For Honor à 29,99 euros (23,99 euros avec Xbox Live Gold)

Ghost Recon Breakpoint pour 69,99 euros

Ghost Recon Wildlands pour 49,99 euros (39,99 euros avec Xbox Live Gold)

Immortals Fenyx Rising pour 69,99 euros (55,99 euros avec Xbox Live Gold)

Just Dance 2023 pour 59,99 euros

The Division 2 : Warlords of New York pour 59,99 euros

Watch Dogs Legion pour 69,99 euros

Bien sûr, c’est une occasion unique d’obtenir deux jeux vidéo Ubisoft pour le prix d’un. Et bien que tous les jeux Ubisoft ne soient pas inclus, nous pouvons en voir quelques-uns assez récents, tels que les derniers épisodes de deux sagas populaires telles que Assassin’s Creed, Far Cry ou Watch Dogs, ainsi que le nouveau Just Dance, une option idéale pour les prochains Vacances de Noël.

Source | Xbox