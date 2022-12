Monster Hunter Rise proposera le Cross-play entre les systèmes de la même famille

Monster Hunter Rise prépare son débarquement sur le reste des plateformes actuelles. À partir du 20 janvier 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One, ils rejoindront la chasse qui a commencé il y a près de deux ans sur Nintendo Switch (et plus tard sur PC). L’une des demandes de la communauté à Capcom était la possibilité d’ajouter du cross-play entre tous les systèmes. Bien que la fonctionnalité ne soit pas complète, nous savons qu’elle fonctionnera entre les systèmes de la même famille.

Cross-play dans Monster Hunter Rise

Les joueurs PS5 et PS4 pourront jouer les uns contre les autres, quelle que soit la console sur laquelle vous vous trouvez. La même chose se produit sur Xbox, à l’exception que la version PC du Windows Store est également ajoutée. Si l’on regarde la progression croisée, seul Microsoft mentionne dans sa note officielle : « Vous pourrez chasser ensemble ou poursuivre votre progression que vous soyez sur Xbox One, Xbox Series X | S ou via l’application Xbox pour PC Windows. » PlayStation, en revanche, n’indique pas s’il sera possible de le transférer entre ses consoles.

En revanche, il n’a pas été révélé ce qu’il adviendra des joueurs PC actuels qui sont sur Steam par rapport à la version Windows Store. Nintendo Switch, en revanche, restera comme un écosystème individuel.

L’édition Monster Hunter Rise à venir sur les nouveaux systèmes signalés présentera tout le contenu qu’elle a reçu au cours de sa roadmap jusqu’à la mise à jour 10, y compris les événements thématiques et les améliorations. Ce n’est qu’au printemps 2023 que sortira Sunbreak, l’extension qui sera vendue séparément. Chez Netcost, nous passons en revue nos conclusions finales après avoir passé plus de trente heures à l’avant-poste d’Elgado. Cliquez sur ce lien pour plus de détails.

Références : PlayStation | Xbox