Neil Druckmann espère que The Last of Us « émeutra » les gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo

L’histoire de The Last of Us arrivera très prochainement à la télévision par HBO. Dans le cadre des activités de CCPX 22 au Brésil, un panel a été organisé dans lequel Netcost a été invité, où les acteurs et les producteurs de cette adaptation ont parlé de ce qui attend les téléspectateurs début janvier. De nombreuses questions portaient sur la manière dont un jeu vidéo est transféré sur le petit écran.

Lors du panel, la dernière question a été adressée à Neil Druckmann, co-créateur de The Last of Us, co-président de Naughty Dog, et producteur de la série pour HBO, qui a donné ses raisons de porter l’un des titres les plus populaires. importante pour la télévision.

Le plus grand espoir de Neil avec The Last of Us

Neil Druckmann est clair sur quelque chose, il n’y a aucune raison de ne pas porter l’histoire de The Last of Us sur d’autres médias puisqu’il considère qu' »elle mérite d’être portée sur d’autres médias. “Parfois, ils me posent des questions comme ‘Pourquoi adapter ça ? Le jeu est si bon, il a touché tellement de gens. Pourquoi emprunter ce chemin ? Vous ne pouvez que perdre », a répondu Druckmann. « Je le vois d’une manière différente. Il y a des gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo, donc ils ne verront pas l’histoire. Je crois que ce que nous créons chez Naughty Dog mérite d’être diffusé sur d’autres supports. Mon plus grand espoir est que quelqu’un regarde la série et en soit ému et nous disons : ‘Attendez, est-ce que c’est basé sur un jeu vidéo ? Comme Pac-Man et tout ça ? Et réalisez qu’il existe un autre médium riche en récits et en expériences. C’est ce que j’espère en sortir. »

Lors du panel tenu au CCXP, le casting a donné des raisons pour assurer au public pourquoi cette version de The Last of Us en vaudra la peine et se démarquera des autres adaptations audiovisuelles que les jeux vidéo ont connues ces dernières années.

The Last of Us arrivera sur HBO Max le 16 janvier pour l’Amérique et le 15 en Europe

Source | CCXP 22