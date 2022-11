Des jeux gratuits avec de l’or annoncés en décembre 2022 pour Xbox Series X|S et Xbox One

Microsoft ne jette pas l’éponge avec Games with Gold, mais l’initiative s’éloigne de plus en plus de ses concurrents directs, les jeux PS Plus gratuits (attention car ceux de décembre viennent de sortir). La société a cessé de livrer des jeux Xbox 360 avec le service et le chiffre du dernier triple A que nous avons vu dessus a commencé à s’estomper dans notre rétroviseur. Le mois prochain, il est temps pour une nouvelle portion d’indes pixelisées à défilement latéral, une double fonctionnalité mettant en vedette Colt Canyon et Bladed Fury.

Tous les jeux gratuits avec Gold en décembre 2022

Colt Canyon – Disponible du 1er au 31 décembre sur Xbox Series X|S et Xbox One

Bladed Fury – Disponible entre le 16 décembre et le 15 janvier sur Xbox Series X|S et Xbox One

Colt Canyon (72 sur Metacritic) est un jeu de tir 2D dans lequel on contrôle un cow-boy qui doit sauver son partenaire de bandits cruels. Pur pixel art, le jeu nous invite à saisir notre revolver et à nous plonger dans un rogue like plein d’armes, d’obstacles et de crapules. Mort permanente, coopérative locale et des dizaines de patrons pris du Far Far West.

De son côté, Bladed Fury (74 en MC) est attaché au genre hack and slash et à un cadre captivant basé sur l’histoire et les mythologies chinoises. Nous dirigerons une princesse exilée en quête de vengeance qui devra se battre contre les divinités du folklore oriental pour être digne de récupérer son royaume. Plein de couleurs et d’ennemis, il dispose d’un système de combat dans lequel si vous clignez des yeux, vous êtes mort.

Enfin, rappelez-vous que vous avez jusqu’au 30 novembre pour racheter Praetorians HD Remaster et jusqu’au 15 décembre pour faire de même avec Dead End Job, les deux jeux Xbox Gold de novembre 2022.