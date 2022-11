Streamer bat les 165 boss Elden Ring sans prendre un coup dans un match de 10 heures

Bien sûr, il y a des joueurs doués. Nous l’avons vu à plusieurs reprises en utilisant les jeux grossiers de From Software comme exemple, de ceux qui traversent l’Elden Ring comme Pedro chez lui en combattant, comme un ballet, les boss les plus féroces, à l’incroyable joueur qui bat les pics de difficulté de Dark Des âmes sans effort apparent utilisant un tapis de danse comme contrôleur.

Elder Ring, qui a dit peur

Un streamer Twitch GinoMachino est l’un de ces meilleurs joueurs. Lors d’un récent match continu de dix heures et demie diffusé sur sa chaîne, il a réussi à battre pas moins de 165 boss dans l’Elden Ring sans prendre un seul coup. Comme vous pouvez l’imaginer, le niveau de concentration était maximal. Voici comment il l’a dit dans une interview pour IGN :

« J’étais vraiment concentré sur la dernière moitié du match, donc pendant 4 à 5 heures, je n’ai pas vraiment parlé. J’étais juste concentré sur le match, en m’assurant que je n’allais pas oublier un petit ennemi ou quelque chose comme ça. C’est donc un énorme soulagement. Il travaillait également sur le jeu depuis un certain temps avant cela. C’est donc vraiment agréable de se débarrasser de cela.

Bien sûr, cela ne sort pas de nulle part. GinoMachino a passé des mois à se préparer pour ce moment, et il n’est pas sorti la première fois non plus, mais après environ 100 tentatives qui ont totalisé 1 200 heures d’expérience avec le jeu. Gardez à l’esprit que dès qu’il a reçu un coup, il a dû recommencer. Un peu fou, hein ? Il n’est pas surprenant de voir la joie qu’il a transmise après avoir terminé son match.

« Je n’arrive pas à croire que nous l’ayons fait… Je suis venu à ce jour sans aucune confiance, mon pote. »

La planification est vitale, et il semble que le streamer ait été clair dès le début. Dans le monde ouvert qu’il est, il était pratique de commencer par les boss les plus difficiles. Cela permettait de ne pas perdre de temps avec les boss secondaires s’il s’avérait qu’il devait recommencer le jeu s’il était touché par les plus durs et les plus difficiles (à son avis, et peut-être serez-vous d’accord, ces pics de difficulté seraient à Malenia , le Sacrodermo Duo et Mohg ). Malgré tout, il ne s’est pas débarrassé d’une frayeur avec un boss mineur et le jeu déjà très avancé.

Sa formidable capacité à affronter le jeu avait déjà été démontrée auparavant. Le gars l’avait fini il n’y a pas longtemps en se battant avec ses poings seulement. Rien de moins que cinq heures pour chaque boss puissant. Avec la récente réalisation, il est possible de penser qu’il dit enfin au revoir au jeu, n’est-ce pas ? Et bien non.

« Je ne sais pas si je serai capable de le faire, mais je pense que mon but ultime serait de tuer tous les boss, sans m’arrêter, sans mettre à niveau ou améliorer les armes… J’ai déjà fait des jeux comme celui-ci dans Dark Souls 3 et Dark Souls 2.. « Elden Ring a tellement de boss… Ça va être un jeu difficile. Mais je pense que c’est mon objectif ultime. Si je peux le faire, je pense que je serai assez satisfait. «

Bien sûr, il y a des gens qui sont faits d’un matériau différent.

Source | joueur