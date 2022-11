Le protocole Callisto n’a pas coupé le contenu pour l’inclure en tant que contenu téléchargeable payant, insiste le studio

Maintenant que nous savons ce qu’il y a dans le pass d’extension du protocole Callisto, il y a eu des questions, probablement raisonnables, sur la raison pour laquelle certaines d’entre elles n’étaient pas incluses dans la version de base. On parle notamment de contenus qui ont retenu l’attention, comme les nouvelles animations de mort, puisqu’après le lancement du jeu, pas moins de 13 nouvelles arriveront.

Cela dit, le PDG et directeur du jeu de Striking Distance, Glen Schofield, a assuré sur Twitter qu’il ne s’agissait en aucun cas de couper du contenu.

« Pour être clair : nous n’avons rien coupé du jeu principal pour l’inclure dans la passe de saison », a déclaré Schofield. « En fait, nous n’avons même pas encore commencé à travailler sur ce contenu. Ce sont de toutes nouvelles choses sur lesquelles nous travaillerons au cours de l’année prochaine. Les fans ont demandé encore plus de victimes, nous en avons donc fait une priorité l’année prochaine. . Aux gens aiment les morts, c’est pourquoi ils ont été présentés. »

Tout ce qui inclura le season pass

Ce n’est qu’hier que nous avons pu découvrir le contenu qui arrivera progressivement pour les possesseurs du season pass The Callisto Protocol. En plus de ces 13 nouvelles animations de mort, on peut trouver de grosses surprises comme deux nouveaux modes de jeu : Contagion et Riots. Le premier consistera en une sorte de survie extrême, avec encore moins de munitions, la mort permanente et moins de santé, tandis que le second ne sera rien de plus qu’un mode horde où vous pourrez comptabiliser des dizaines d’ennemis.

Le protocole Callisto arrivera le 2 décembre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.