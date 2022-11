Team Ninja confirme les redémarrages de Ninja Gaiden et Dead Or Alive

Une merveille de Noël. Le président de Team Ninja, Fumihiko Yasuda, a rendu public son souhait de ressusciter les sagas Ninja Gaiden et Dead or Alive (sans épisode principal depuis 2012 et 2019, respectivement). Yasuda a donné une conférence à G-Star 2022, un salon du jeu vidéo organisé par la ville de Busan, en Corée du Sud, et le développeur a montré une slide intitulée « L’avenir de Team Ninja – Reboots of popular series » avec ce qui suit images de Ryu et Kasumi. Yasuda a ajouté qu’il travaillait pour nous fournir plus de nouvelles à ce sujet dès que possible.

Un nouveau Ninja Gaiden avec Platinum Games ?

Actuellement plongé dans les prometteurs Wo Long : Fallen Dynast (2023) et Rise of the Ronin (2024), la grande question est maintenant de savoir comment Team Ninja va se lancer dans deux autres projets. Eh bien, le premier à offrir une réponse à cette question a été Nick Baker, co-fondateur de XboxEra, qui filtre avec succès toutes sortes d’informations depuis un certain temps. Selon les mots de Baker, le nouveau Ninja Gaiden serait entre les mains de Platinum Games, les créateurs de Bayonetta, NieR : Automata, Metal Gear Rising : Revengeance et bien d’autres joyaux du genre hack and slash, dans lesquels ils ont déjà de l’expérience.

Yasuda lui-même a évoqué cette possibilité il y a quelques mois, lorsqu’il a laissé tomber qu’avoir d’autres études « était une idée raisonnable », mais que pour cela il fallait trouver « l’équipe parfaite ». « Nous devrons nous assurer que le jeu répondra aux attentes des fans et sera à la hauteur du pedigree de Ninja Gaiden. »

Dead or Alive 7 a été annulé après deux ans de développement secret

Hiroaki Morita, l’un des producteurs de Team Ninja, a également reconnu plus tôt cette année que le studio travaillait secrètement sur Dead or Alive 7 depuis près de deux ans, après quoi il a fini par être annulé en raison du départ à la retraite de Yohei Shinbori, réalisateur du dernier les livraisons. Son développement aurait commencé en 2019, après le sixième opus, lorsqu’ils ont décidé de se diviser en deux équipes : une pour supporter DoA 6 avec de petites mises à jour et une autre pour tracer l’avenir de Kasumi, Ayane et compagnie.

Lorsque le projet est tombé, Dead or Alive est dans la plus longue interruption entre les jeux de l’histoire de la franchise, qui remonte à 1996 et compte environ 25 versements différents. Espérons que ce redémarrage nous permette d’y mettre un terme.

