Les nouveaux jeux Xbox Game Pass clôturent le mois de novembre avec les meilleurs indies de l’année

Microsoft vient de confirmer le deuxième lot de jeux Game Pass pour novembre 2022. Une programmation d’ajouts mettant en vedette deux des grosses sorties du mois : Pentiment (9 sur Netcost) et Somerville, le nouveau des créateurs de Limbo (ici son analyse dans cette maison ). Mais ça ne s’arrête pas là, on retrouve aussi les marques renommées de Dune et Warhammer et l’une des grandes surprises et meilleurs jeux de cette année : NORCO, une de ces aventures graphiques inoubliables. Pour tous les revoir.

Nouveaux jeux Game Pass novembre 2022

Pentiment (Xbox Cloud, Console et PC) — Disponible dès maintenant (le jour de la sortie)

Somerville (Xbox Cloud, console et PC) – Disponible maintenant (le jour de la sortie)

Dune: Spice Wars (en aperçu du jeu) (PC) – 17 novembre

Ghostlore (en aperçu du jeu) (PC) – 17 novembre

Lapin (Xbox Cloud, console et PC) – 17 novembre (son jour de départ)

NORCO (Xbox Cloud et console) – 17 novembre

Gungrave GORE (Xbox Cloud, console et PC) – 22 novembre (son jour de départ)

Insurrection : Sandstorm (Xbox Cloud et console) – 29 novembre

Soccer Story (Xbox Cloud, console et PC) – 29 novembre (son jour de départ)

Warhammer 40,000: Darktide (PC) – 30 novembre (jour de sa sortie)

Jeux quittant le Xbox Game Pass le 30 novembre 2022