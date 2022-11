Elon Musk licencie un ingénieur de Twitter pour s’être disputé publiquement avec lui

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Elon Musk a poursuivi son déchaînement sur Twitter hier en licenciant l’un des ingénieurs de l’entreprise qui a commis l’erreur de se disputer publiquement avec son patron. L’ancien employé, qui a passé six ans à travailler sur Twitter pour Android, a appelé une déclaration de Musk pour s’être trompée. Après un va-et-vient entre les deux pendant plusieurs heures, Musk a publié un tweet maintenant supprimé qui disait : « Il est viré ».

L’incident a commencé dimanche lorsque Musk a tweeté des excuses pour que Twitter soit super lent dans de nombreux pays. Le PDG a imputé cela à l’application effectuant plus de 1 000 appels de procédure à distance (RPC) « mal groupés » pour charger une chronologie à domicile.

L’une des réponses au tweet de Musk est venue d’Eric Frohnhoefer, un employé de Twitter travaillant sur la version Android de l’application. « J’ai passé environ 6 ans à travailler sur Twitter pour Android et je peux dire que c’est faux », a-t-il écrit.

J’ai passé environ 6 ans à travailler sur Twitter pour Android et je peux dire que c’est faux. https://t.co/sh30ZxpD0N

Frohnhoefer a déclaré que Twitter ne faisait aucun RPC, ajoutant qu’il faisait environ 20 requêtes en arrière-plan au démarrage de l’application. Musk a répondu: « Le fait que vous ne réalisiez pas qu’il y a jusqu’à 1200 » microservices « appelés lorsque quelqu’un utilise l’application Twitter n’est pas génial. »

Ne voulant apparemment pas reculer, Frohnhoefer a déclaré que le nombre pour générer la chronologie à domicile est plus proche de 200 que de 1200.

Le couple a continué à interagir pendant de nombreuses heures, au cours desquelles Musk a semblé devenir de plus en plus furieux. « Twitter est super lent sur Android. Qu’avez-vous fait pour résoudre ce problème ? » demanda-t-il à Frohnhoefer.

Lorsque le développeur a tweeté que Musk aurait dû poser des questions sur la lenteur des performances de Twitter en privé, un commentateur du fil a écrit que Musk ne voulait probablement pas de Frohnhoefer dans son équipe. « Il est viré », a écrit l’homme le plus riche du monde, auquel Frohnhoefer a répondu avec un emoji saluant.

Frohnhoefer, qui travaillait pour Twitter depuis huit ans, a déclaré à Forbes qu’il avait fallu environ cinq heures à Twitter pour le verrouiller hors de son ordinateur portable fourni par l’entreprise. Il a déclaré à la publication qu’il n’avait reçu aucune communication officielle de l’entreprise au sujet de son licenciement. « Ce sont tous des lâches », a déclaré Frohnhoefer.

« Plus personne ne fait confiance à personne au sein de l’entreprise », a expliqué Frohnhoefer. « Comment pouvez-vous fonctionner ? Les employés ne font pas confiance à la nouvelle direction. La direction ne fait pas confiance aux employés. Comment pensez-vous que vous êtes censé faire quelque chose ? ne peut pas activer les choses sans l’autorisation des vice-présidents. »

Certaines personnes ont critiqué Frohnhoefer pour avoir dénoncé l’erreur apparente de Musk de manière très publique, avertissant qu’il avait probablement causé un préjudice irréparable à sa carrière. Mais il semble qu’on lui ait déjà proposé un autre emploi chez Reddit.

Eric, ce fil est absolument dingue. Nous recrutons des ingénieurs Android seniors et permanents chez Reddit. Nous ne vous traiterons pas comme ça.

Une autre employée, Sasha Solomon, dont la biographie la répertorie en tant que responsable technique / ingénieur logiciel chez Twitter, a retweeté le message original de Musk, écrivant: « Vous n’avez pas simplement licencié presque tout l’infra et ensuite fait une remarque impertinente sur la façon dont nous procédons au traitement par lots. comme Avez-vous même pris la peine d’apprendre comment fonctionne graphql ? Lundi, Solomon a tweeté qu’elle avait été licenciée pour avoir publié de la merde. Il semble que Musk n’ait jamais répondu directement à ses tweets.

Plusieurs autres personnes en dehors des rangs de Twitter ont également remis en question la déclaration de Musk, bien qu’il semble s’y tenir. Mais peut-être en apprendra-t-il plus sur les systèmes de la plate-forme maintenant qu’il dort au siège de Twitter jusqu’à ce que l’entreprise soit « réparée ».

Les techniciens le regardent et disent « lol, c’est BS, s’il y avait 1000 RPC en charge, l’écran d’accueil prendrait quelques minutes à charger » et peut-être immédiatement aller vérifier pour voir que, oui, le nombre est beaucoup plus petit

— @[email protected] (@pwnallthethings) 14 novembre 2022