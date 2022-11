Splatoon 3 date son événement Cold Season 2022 avec une vidéo chargée d’actualités

Splatoon 3, le jeu de tir populaire et coloré pour Nintendo Switch, démarre bientôt sa saison froide 2022, un nouvel événement plein de nouveautés qui offrira à ses joueurs de nouveaux modes de jeu, des équipements exclusifs et une bonne poignée de nouveautés « la mer de ​​frais pour votre plaisir. » les habitants de Tintelia passent un bon moment », comme on peut le voir dans la nouvelle bande-annonce du jeu dédiée à cette nouvelle saison que vous pouvez voir sur ces lignes. Et nous avons déjà une date pour le début de toutes ces nouvelles activités : le 1er décembre 2022.

Toutes les actualités de la saison froide 2022

Ainsi, parmi les principales nouveautés de la Cold Season 2022 de Splatoon 3 on retrouve :

Le premier Big Run aura lieu bientôt ! Affrontez des hordes de salmonidés dans l’étape Piranhaland.

De nouvelles armes et de nouveaux scénarios amèneront les combats à un autre niveau.

Avez-vous déjà atteint le summum du combat chaotique ? Défiez ensuite les adversaires les plus coriaces dans X batailles !

Ne manquez pas de nouvelles réactions et équipements, entre autres, avec le nouveau catalogue.

Ainsi, et comme le soulignent les responsables, la nouveauté la plus intéressante pour le mode coopératif Salmon Run sera l’arrivée du premier Big Run, un événement qui sera disponible « bientôt » et dans lequel les joueurs devront affronter des hordes de salmonidés dans la carte de Piranhaland, avec quelques grands salmonidés inédits.

En revanche, le mode compétitif recevra les combats X le même 1er décembre pour les joueurs ayant un rang S+ dans les combats chaotiques, pour lesquels il faudra également s’habiller convenablement grâce aux nouveaux skins disponibles dans la boutique. En plus de toutes ces nouveautés, il y aura également trois nouvelles armes pour les catégories roller, recharge d’encre et lanceur d’encre ainsi qu’une dizaine d’autres directement extraites des deux précédents volets de la saga, en plus de deux nouvelles cartes, dont l’une du premier jeu, Medusa Complex.

Splatoon 3 est disponible sur Nintendo Switch.

Source | Nintendo France | Gematsu