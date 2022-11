HBO fête ses 50 ans et ce sont les 10 meilleures séries de son histoire selon IMDb

HBO est anniversaire. Le réseau câblé, le premier de l’histoire de la télévision, fête ses 50 ans et le fait déjà reconverti en plateforme de streaming. Tout au long de cette période, la société a su s’adapter pour ne jamais cesser de faire l’histoire, avec certains des plus grands phénomènes jamais vus dans le médium et plusieurs des séries les plus applaudies de tous les temps. Pour célébrer l’occasion, nous avons décidé de garder la crème de la crème, avec ses 10 meilleures séries HBO selon IMDb. C’est une liste de recommandations qui ne manquent pas, des valeurs sûres. Spécialisé dans les drames de toutes sortes et de toutes conditions, mais laissant également place à l’humour et à la fantaisie, le catalogue de HBO est enviable. Allons avec lui.

Frères de sang (bande de frères)

Remarque : 9.4

Genre : drame de guerre

Saisons : 1 (10 épisodes diffusés en 2001)

Synopsis : « L’histoire d’Easy Company, un bataillon américain du 506th Parachute Regiment qui a combattu en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Comprend des entretiens avec des survivants, des mémoires de journalistes et des cartes de soldats. »

Frères de sang.

The Wire (écoute des basses)

Remarque : 9.3

Genre : drame policier

Saisons : 5 (60 épisodes entre 2002 et 2008)

Synopsis : « Dans les bidonvilles de Baltimore, un meurtre lié au monde de la drogue fait l’objet d’une enquête. Un policier est chargé d’arrêter les membres d’un important cartel et au cours de sa mission il se heurte à la corruption policière, aux loyautés fragiles au sein des cartels et aux misère liée au trafic de drogue. Le créateur de la série a été pendant des années reporter pour la chronique noire de Baltimore, et l’un des co-scénaristes était policier dans la même ville.

Le Fil.

Game of Throne

Remarque : 9.2

Genre : drame fantastique

Saisons : 8 (73 épisodes entre 2011 et 2019)

Synopsis : « L’histoire se déroule dans un monde médiéval fictif où il y a Sept Royaumes et trois intrigues principales. Nous avons la chronique de la guerre civile dynastique pour le contrôle menée par plusieurs familles nobles. A cela s’ajoute la menace croissante de » la d’autres », des êtres inconnus qui vivent de l’autre côté d’un immense mur de glace qui protège le nord du royaume. Et enfin, le périple de Daenerys Targaryen, la fille exilée du roi tuée dans une précédente guerre civile, et qui a l’intention de retourner à Westeros pour revendiquer ses droits dynastiques. Un enchevêtrement d’intrigues qui mettra en danger la vie de ses nombreux personnages. Des dizaines de factions conspirant avec un seul but : s’emparer du trône. »

Game of Thrones (jeu des trônes).

Les Sopranos

Remarque : 9.2

Genre : drame de gangsters

Saisons : 6 (86 épisodes entre 1999 et 2007)

Synopsis : « Chronique du quotidien et des aventures personnelles et professionnelles d’une famille mafieuse vivant dans le New Jersey. Ce sont des gens simples, mais implacables dans leurs rites et traditions. L’intrigue est basée sur les confidences du « capo » Tony Soprano ( James Gandolfini) à son psychanalyste, le Dr Melfi (Lorraine Bracco) ».

Les Sopranos

Succession

Remarque : 8.8

Genre : drame économique

Saisons : 3 (29 épisodes depuis 2018)

Synopsis : « Série qui suit la famille dysfonctionnelle du magnat Logan Roy, avec quatre enfants et l’une des plus importantes sociétés de médias et de divertissement au monde. Des problèmes se posent lorsqu’il s’agit de savoir qui sera le successeur du patriarche. »

Succession.

Larry David (Curb Your Enthusiasm)

Remarque : 8.8

Genre : comédie courte

Saisons : 11 (avec 110 épisodes depuis 1999)

Synopsis : « Chronique du quotidien de l’acteur Larry David, créateur de Seinfeld et qui joue son propre rôle. Il se situe à la frontière entre réalité et fiction, en utilisant une esthétique home vidéo et un sens de l’humour très particulier. »

LarryDavid.

Rome

Remarque : 8.7

Genre : drame historique

Saisons : 2 (22 épisodes entre 2005 et 2007)

Synopsis : « Un demi-siècle avant la naissance du Christ, Rome est devenue la ville la plus puissante du monde, une métropole cosmopolite d’un million d’habitants et l’épicentre d’un Empire tentaculaire. Fondée sur les principes du partage du pouvoir et de la concurrence féroce. Personnellement , la République a été créée pour empêcher tout homme d’accéder au pouvoir absolu. C’est une société où les soldats peuvent s’élever au-dessus des roturiers pour devenir des héros et même des dirigeants de la République. Mais lorsque la classe dirigeante est devenue extravagante et riche, les institutions se sont effondrées, usées par la corruption et excès, et les anciennes valeurs de discipline spartiate et d’unité sociale ont cédé devant un grand gouffre entre les classes ».

Rome.

Six pieds sous terre (Six pieds sous terre)

Remarque : 8.7

Genre : comédie noire

Saisons : 5 (63 épisodes entre 2001 et 2005)

Synopsis: « Il raconte la vie des membres d’une famille particulière de Los Angeles qui possède une entreprise funéraire. La veille de Noël, alors que Nathaniel Fisher attendait l’arrivée de son fils Nate, il meurt dans un accident de voiture. Son frère David, Un homosexuel enfermé, il dirige l’entreprise familiale avec sa mère dominatrice Ruth, tandis que sa sœur Claire est une adolescente toxicomane en difficulté.La seule personne apparemment normale dans la vie de Nate est Brenda, une femme passionnée qu’il rencontre sur un L’ennui, c’est que la famille de Brenda est encore plus déséquilibrée que celle de Nate.

Six mètres sous terre.

onces

Remarque : 8.7

Genre : drame carcéral

Saisons : 6 (56 épisodes entre 1997 et 2003)

Synopsis : « Dans l’état de New York se trouve le pénitencier d’Oswald, que presque tout le monde connaît sous le nom d’Oz. Ce n’est pas n’importe quelle prison, mais une prison à sécurité maximale dans laquelle se trouve une unité expérimentale, l’Emerald City, à laquelle il est destiné pour parvenir à la réinsertion des prisonniers. Propre, soignée, moderne et même belle, la Cité d’Emeraude est pourtant une prison et, comme toutes, dangereuse. Malgré la modernité des installations et l’accent mis sur la rentabilité de la rééducation, la priorité y reste la survie … et la peur est la compagne constante. »

Oz.

Bois morts

Remarque : 8.6

genre : western

Saisons : 3 (36 épisodes entre 2004 et 2006)

Synopsis : « Se déroulant aux États-Unis, à l’époque de la ruée vers l’or (1876). Peu de temps après la dernière action du général Custer, une ville frontière émerge dans les Black Hills, témoin de la lutte acharnée des pionniers pour Il y avait une grande variété de personnes parmi les colons : un homme de loi à la retraite, un propriétaire de saloon intrigant, le légendaire Wild Bill Hickok ou Calamity Jane, tous partageant une agitation spirituelle constante et une forte volonté de survivre. »