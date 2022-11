Hogwarts Legacy nous rend la magie dans son nouveau gameplay : combat, exploration et plus

Nous avons enfin pu profiter d’une nouvelle diffusion sur Hogwarts Legacy, le nouveau jeu vidéo d’Avalanche et de Warner Bros. Games, dans lequel ses créateurs se sont penchés sur plusieurs aspects clés du jeu, de son combat et son exploration à la personnalisation de notre caractère, parmi de nombreux autres aspects. Ainsi, et grâce à une vidéo d’environ 45 minutes que vous pouvez voir ci-dessous, nous avons de nouvelles informations sur le RPG d’action tant attendu dans lequel magie et fanservice vont de pair pour offrir le jeu définitif basé sur l’univers imaginé par JK Rowling . « Dans cette conférence du jeu, nos animateurs vous guideront à travers une démonstration approfondie avec le créateur du personnage, une petite visite du château de Poudlard et une initiation au combat », assurent-ils auprès de Warner Bros. Games.

Cela a été la diffusion de Hogwarts Legacy

Ensuite, la personnalisation de Hogwarts Legacy est l’un de ses grands attraits. A tel point que lors de la première partie de cette nouvelle émission nous avons pu voir les énormes possibilités d’un éditeur de personnage qui nous permettra de créer notre avatar parmi de nombreuses options de visages, coiffures, couleur des yeux et des cheveux et bien d’autres autres caractéristiques. En revanche, le titre proposera jusqu’à quatre modes de difficulté, dont l’un axé sur l’histoire pour les joueurs moins habitués aux jeux vidéo qui veulent juste profiter de l’intrigue sans difficultés majeures.

Peu de temps après, les responsables ont voulu montrer l’exploration du jeu à travers un petit tour de Poudlard. Ainsi, bien que la conception du château lui-même ne permette pas aux joueurs de trop se perdre facilement, il cache certains secrets et passages cachés que nous pouvons découvrir ; En ce sens, les points de déplacement rapides nous permettront d’explorer plus facilement les différents environnements. D’autre part, il sera également possible de désactiver divers éléments du HUD au gré du consommateur, afin de parvenir à une expérience plus ou moins immersive.

Bien que l’un des éléments les plus importants du jeu soit le soi-disant Wizard’s Field Guide, un livre que le ministère de la Magie donne aux étudiants afin qu’ils apprennent les tenants et les aboutissants de la magie et que les joueurs puissent naviguer entre les différents défis et missions qui ira apparaître dans le cadre du développement de l’aventure. La dernière partie de la vidéo s’est concentrée sur le combat et sur la manière dont les joueurs pourront utiliser un riche catalogue de sorts pour faire face à différents dangers et menaces.

Tout cela et bien plus encore à partir du 10 février 2023, date à laquelle Hogwarts Legacy arrivera sur le marché pour PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X | S et Switch.

Source | Jeux Warner Bros.