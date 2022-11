Tower of Fantasy dévoile l’actualité de Confusing Labyrinth, version 2.1 du jeu

Tower of Fantasy continue de croître et de gagner du terrain. Le RPG free-to-play de Hotta Studio continue d’étendre son univers à travers de nouveaux contenus, et cette fois ce n’est pas rien, puisque c’est au tour de la version 2.1 du jeu, baptisée Confusing Labyrinth et disponible le 22 novembre. Sur ces lignes, vous pouvez voir la bande-annonce.

« Le Confusing Labyrinth est un immense et mystérieux labyrinthe souterrain situé dans les profondeurs de Mirror. La matière dans cet espace chaotique n’obéit à aucune loi connue de l’univers. Au milieu de l’obscurité, les nomades rencontreront une variété de types de terrains et de paysages fabuleux, y compris les ruines d’une civilisation inconnue », lit-on dans le synopsis.

Codes de Tower of Fantasy en novembre 2022

9AA5GFYG

ILOVETOF

9A98W5P0

TOF666

TOF888

Comment échanger des codes Tower of Fantasy

Voici les étapes à suivre pour utiliser les codes dans Tower of Fantasy :

La première chose à faire est d’ouvrir le jeu et de vous connecter avec votre compte utilisateur. Ensuite, appuyez sur la touche ALT et cliquez sur l’icône du paquet cadeau.

L’étape suivante consiste à entrer dans l’onglet « vous obtiendrez » puis « échanger ».

Une zone de texte apparaîtra à droite avec un espace pour saisir le code. Faites-le et appuyez sur « confirmer ». Vous débloquerez la récompense juste là.

Nous vous rappelons que Tower of Fantasy est un jeu gratuit (free to play) disponible sur PC et appareils Android et iOS. Ci-dessous nous vous proposons les liens de téléchargement pour chaque plateforme.

Si vous ne connaissez toujours pas le jeu, dans ce lien nous vous expliquons comment il se présente et à quoi vous attendre, et dans cet autre vous avez les pré-requis techniques pour jouer sur PC. En ce qui concerne la question à un million de dollars, il n’y a toujours aucune information sur son arrivée sur consoles.

