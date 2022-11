La saison 4 de Fortnite avance sa date de fin d’un jour : quand se termine-t-elle ?

Epic Games a modifié la date de fin de la saison 4 de Fortnite sans préavis. Qu’est-ce qui se passe? Nous vous disons tout ce que nous savons sur la fin de la saison 4 de Fortnite dans cette nouvelle. Allons-y:

La saison 4 de Fortnite se terminera un jour plus tôt que prévu ; Epic Games n’a pas donné d’explications

Le mardi 8 novembre 2022, nous avons remarqué un changement subtil dans le texte qui contient la date de fin de la saison en cours de Fortnite, qui est le chapitre 3 de la saison 4. À partir d’aujourd’hui, il se lit « Les achats Battle Pass ne peuvent pas être retournés via le Option d’annulation d’achat Fortnite ou via des coupons de retour. Chapitre 3 – Saison 4 jusqu’au 2 décembre « .

Selon le jeu lui-même, la saison 4 de Fortnite Chapter 3 se terminera le 2 décembre 2022

Avant cela, nous pouvions voir que la date de fin était le samedi 3 décembre, quelque chose qui correspondait aux dates de début et de fin des saisons précédentes de ce chapitre Fortnite : le samedi est la fin de la saison, qu’il y ait un événement ou non, et le dimanche la nouvelle saison a commencé.

Avant ce changement, dans ce même onglet on pouvait voir que la saison 4 du chapitre 3 de Fortnite se terminerait le 3 décembre

C’est peut-être parce que, comme on le dit, il y aura une journée complète de maintenance entre les saisons au lieu de plusieurs heures comme d’habitude. Cela à son tour mettrait de l’huile sur le feu avec la rumeur de la possibilité que la prochaine saison de Fortnite ne soit pas la saison 5 du chapitre 3, mais la saison 1 du chapitre 4. Quoi qu’il en soit, ces changements sans communication préalable sur le une partie d’Epic Games laisse l’entreprise dans un mauvais endroit.

Dans tous les cas, dans notre guide Fortnite, vous aurez toujours toutes les informations mises à jour sur l’état du jeu et ses actualités, y compris comment monter de niveau rapidement ou quelles récompenses se trouvent dans ce Battle Pass.

Sources : Fortnite Battle Royale, propre élaboration