Apple révèle comment il a abordé la refonte de la nouvelle application Home dans iOS 16

L’une des précieuses mises à jour arrivées avec iOS 16 cet automne est une application Home révisée. Les ajouts et modifications apportés à la nouvelle expérience incluent une nouvelle interface utilisateur et une nouvelle iconographie, des sections personnalisables, de nouveaux fonds d’écran, une expérience plus fluide, etc. Maintenant, Apple a partagé comment il a abordé la grande mise à jour de l’application Home dans une interview.

S’adressant à Parade, Cecelia Dantas, qui travaille dans le marketing produit chez Apple, a expliqué en détail comment l’objectif était de rendre la nouvelle application belle et fonctionnelle pour tous, des débutants aux experts HomeKit :

« Nous en avons profité pour repenser et repenser l’application Home. Il a ce nouveau look et il s’adapte parfaitement, même pour ceux qui commencent tout juste leur maison intelligente avec quelques accessoires ou pour ceux qui ont une configuration avancée.

Comme je l’ai écrit dans ma couverture pratique détaillée de la nouvelle application Home plus tôt cette année, elle présente une mise en page par défaut précise :

Nouveaux boutons de catégorie supérieure

Les caméras HomeKit sont en haut de l’application, ci-dessous sont les scènes et les favoris

Ensuite, vous verrez vos autres appareils organisés par pièce

La plupart des icônes des appareils HomeKit ont été totalement mises à jour ou légèrement rafraîchies

D’autres améliorations incluent un meilleur accès aux paramètres de l’application Accueil, des sections personnalisables, de nouveaux fonds d’écran, etc.

Dantas a également souligné que bien qu’Apple ait adopté la prise en charge de Matter avec iOS 16.1, il « continue d’appliquer le même objectif de confidentialité que nous appliquons à tous nos produits et services. Ainsi, toutes les données sont stockées à l’aide d’un cryptage de bout en bout. Il n’y a donc aucun moyen pour Apple de lire ces données. Et Apple ne construit pas de profil autour des accessoires que vous utilisez ou de la façon dont vous les utilisez.

En guise de rappel, Matter est une collaboration entre Apple, Amazon, Google, Samsung, la Connectivity Standards Alliance et bien d’autres pour faciliter l’utilisation de n’importe quel appareil domestique intelligent avec une meilleure fiabilité, vitesse et performances.

Une technologie sous-jacente de la matière est le fil. Et nous avons déjà vu un certain nombre de sociétés d’appareils intelligents adopter Thread comme Apple avec HomePod mini, Belkin, Nanoleaf, Eve, etc.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :