Comic Con NY 2022 : les sorties importantes à connaître

Comme tout geek le sait, lorsque Comic-Con se profile, il est temps de se préparer à un déluge de nouvelles. Bien que la plus reconnue soit celle qui se déroule à San Diego fin juillet, celle de New York ne doit pas être sous-estimée, car elle regorge généralement aussi de certaines des premières les plus attendues pour les années à venir… ou mois.

Les annonces les plus importantes

Bien que nous n’ayons pas certains des grands géants du divertissement tels que Marvel, DC ou Disney sur leurs panneaux, ils ont participé avec d’autres tels qu’Amazon, Paramount ou Netflix. Ci-dessous, nous vous parlerons de certaines des annonces les plus pertinentes qui ont eu lieu pendant le NYCC.

Les anneaux de pouvoir

Amazon, lors de la convention, a commencé à chauffer les moteurs pour la fin de la première saison de The Rings of Power avec une bande-annonce qui a laissé les fans désireux de voir bientôt ce qui promet d’être un dénouement épique le 14 octobre. De plus, il a été confirmé que le tournage de sa deuxième saison commencerait dans les semaines à venir. Nous voulons plus de l’univers du Seigneur des Anneaux !

star trek picard

La série, qui nous ramène au personnage mythique de Jean-Luc Picard incarné par Patrick Stewart, a présenté un nouvel aperçu de sa prochaine saison qui promet d’être un vrai délice pour les fans de Star Trek. Il arrivera à Paramount le 16 février 2023 donc, très probablement, d’ici là, nous aurons déjà la plate-forme disponible en France, ce qui, pour être honnête, donne le sentiment qu’ils y pensent trop.

Découverte de Star Trek

On le voit, être un treekie a été une bonne nouvelle à cette convention new-yorkaise puisque, en plus, ils ont présenté le premier aperçu de la cinquième saison du très acclamé Star Trek Discovery. Il ouvre l’année prochaine 2023.

Prodige de Star Trek

Aussi, les responsables de la franchise ont dévoilé un nouvel aperçu des nouveaux chapitres de Star Trek Prodigy, la série qui vise à faire découvrir à un public plus jeune cette mythique franchise spatiale. La série reviendra sur Paramount + avec de nouveaux épisodes le 27 octobre. Quand arrivera-t-il en France ?

Docteur Who

Une autre de ces séries qui est devenue un phénomène culte est Doctor Who. Avec près de 60 ans d’histoire, à la fin de ce mois d’octobre, nous pourrons voir comment l’étape du treizième médecin se termine dans une spéciale d’une heure, comme cela s’est produit avec les précédents médecins de la série, pour laisser place à un nouveau protagoniste. Quel dommage que cela nous fasse de la voir quitter la série…

mercredi

Enfin, Netflix a publié un nouvel aperçu de sa série du mercredi, qui nous contera l’histoire de la légendaire famille Addams et qui est signée directement par le toujours aussi renommé Tim Burton. Au sein de cette nouvelle bande-annonce, on a pu voir Oncle Foul, joué par Fred Armisen, ainsi que le personnage de Christina Ricci (actrice qui a joué mercredi dans les films Addams Family des années 90). Il sera présenté le 23 novembre

Et toi? Laquelle de ces publicités avez-vous le plus hâte de voir ?