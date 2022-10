Elgato Wave DX, le nouveau microphone dynamique de qualité professionnelle pour les créateurs de contenu

Elgato, la marque leader bien connue de matériel et de logiciels pour les créateurs de contenu, a présenté son nouveau microphone Wave DX, un microphone XLR haut de gamme né de la collaboration avec le prestigieux spécialiste du son LEWITT Audio. Ce nouveau microphone est doté d’une capsule dynamique et fonctionne avec n’importe quel préampli XLR ou interface audio pour générer un son de qualité studio dès la sortie de la boîte.

Nouveau microphone pour les créateurs de contenu

Conçu dès le départ pour reproduire des voix claires sans artefacts, Wave DX capture l’audio avec clarté pour permettre aux créateurs de créer plus facilement que jamais leur propre signature sonore avec effets et égaliseur. Le large motif polaire cardioïde capture des basses réalistes et des détails très détaillés, même lorsque vous parlez hors axe, tout en rejetant les bruits de fond indésirables. Un filtre anti-pop interne réduit les pops et les sifflements causés par les sons vocaux plosifs, et le châssis en acier trempé et la grille perforée réduisent les réflexions sonores et protègent la capsule.

« Après le lancement révolutionnaire de Wave:3, nous avons décidé de créer un microphone dynamique haut de gamme abordable avec un son incroyable », a déclaré Julian Fest, vice-président exécutif et directeur général d’Elgato. « En tant que microphone analogique, Wave DX s’intègre dans n’importe quel équipement XLR. Mais lorsqu’il est connecté à l’interface Elgato Wave XLR, vous pouvez profiter d’une plate-forme de streaming complète alimentée par le logiciel de mixage Wave Link, les effets audio VST et le contrôle Stream Deck, vous permettant de rassembler tout votre équipement de streaming ou de podcasting. C’est cette intercompatibilité qui rend l’écosystème Elgato si puissant, et nous sommes ravis d’élargir notre portefeuille audio avec Wave DX.

De plus, en combinaison avec l’interface de microphone Wave XLR d’Elgato, Wave DX s’intègre de manière transparente au mélangeur logiciel Wave Link d’Elgato, permettant aux créateurs de contenu de mélanger leur signal de microphone avec d’autres sources audio et de créer des effets et des mixages. Elgato Wave DX peut désormais être acheté dans les stores agréés Elgato et Corsair au prix de 119,19 euros.

Source | Corsaire