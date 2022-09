Logitech et sa nouvelle collection destinée aux créateurs de contenu : micro, éclairage, écouteurs…

La création de contenu est l’une des professions émergentes de ces derniers temps, et elle a changé notre façon de consommer les jeux vidéo. Depuis que les jeux ont été partagés sur des plateformes comme YouTube et Twitch, ce média a établi une nouvelle branche dans différentes disciplines. Ainsi, on peut rencontrer de nouveaux musiciens grâce à Twitch, s’informer sur les produits de beauté de manière beaucoup plus réaliste qu’une publicité télévisée, et découvrir comment différents joueurs vivent le même jeu vidéo. Logitech a contemplé l’écosystème des créateurs de contenu pour créer une nouvelle gamme de produits conçus pour le streamer et qui misent sur le confort et la compatibilité. Chez Netcost, nous assistons à LogiPLAY, l’événement de jeu dans lequel cette gamme de périphériques et sa nouvelle console nous ont été présentés, auquel nous consacrerons une pièce séparée avec nos impressions.

L’importance d’une bonne équipe pour créer du contenu

Sur Twitch, 8 millions de créateurs de contenu se sont inscrits, tandis que TikTok compte 45 milliards de visites. Erin Chin, directrice des opérations marketing, a souligné l’importance de cibler vos conceptions sur le créateur de contenu. « Un bon contenu peut être très mal perçu si le streamer n’a pas le bon équipement. Avoir un bon éclairage et un bon son sont essentiels pour offrir un streaming de qualité. Ceci, ajouté à la personnalité propre du créateur de contenu, sont les éléments clés pour offrir un streaming de qualité ».

Blue Sona, le micro conçu pour le podcast

« Blue Sona est conçu spécifiquement pour les créateurs de contenu », a déclaré Soren Pedersen, chef de produit senior chez Logitech For Creator. Blue Sona est un microphone XLR doté de la technologie ClearAmp qui vous permet d’émettre +25dB sans avoir besoin d’additifs. Il possède également une capsule à double diaphragme et une directivité super cardioïde, qui se concentre sur la voix tout en rejetant les vibrations indésirables, le son du clavier et le bruit de fond. De même, le microphone fait preuve d’une grande polyvalence lorsqu’il s’agit de le placer dans notre configuration, grâce à son support rotatif à 290 degrés qui nous permet de l’adapter très facilement. De plus, nous l’avons disponible en blanc cassé et graphite, avec des écrans interchangeables en rouge et graphite. Disponible à partir du 21 septembre dans certains pays européens à 349€.

Litra Beam, l’importance de l’éclairage

Erin Chin met en avant Litra Beam, le nouvel illuminateur disponible à partir de septembre à 119 €, comme l’un de ses produits préférés de la nouvelle collection Logitech pour la façon dont il a mis fin à un problème quotidien : « De nombreux créateurs de contenu nous ont dit qu’un de leurs problèmes c’était le casse-tête à cause de l’éclairage, alors que d’autres n’avaient pas suffisamment d’espace pour mettre certains illuminateurs sur le marché ». Litra Beam, réglable sur notre bureau de 3 manières différentes, se présente comme un produit confortable qui résout de nombreux problèmes pragmatiques et esthétiques.

Avec une hauteur, une inclinaison et une rotation réglables, nous pouvons choisir entre différentes techniques d’éclairage en fonction de nos préférences et de l’ambiance que nous voulons apporter au streaming. « Il y a des moments où un streamer ne se sent pas à l’aise avec son image, et grâce à Litra Beam, il est possible d’être favorisé. » Chin, qui est fermement attaché à l’inclusion, souligne qu’ils ont pris en compte des tons de skin très divers lors de la création d’un surligneur qui ne nuit pas à notre apparence. De même, le streamer pourra régler la luminosité et la température de couleur grâce aux boutons situés à l’arrière. Logitech propose séparément le Logitech G HUB compatible avec Litra Beam et Blue Sona.

Écouteurs de jeu sans fil Logitech G FITS True

Le confort et l’ergonomie sont les principaux objectifs lors de la conception de ces écouteurs sans fil, compatibles PC, Mac, PS4, PS5, Nintendo Switch en mode dock et appareils Android via USB-A ou USB-C.

Avec un design minimaliste en forme de pilule, les embouts FITS peuvent être moulés à la forme unique de notre oreille en 60 secondes pour un confort parfait, sans gêne physique et sans sacrifier la liberté de mouvement. À cela, ils ajoutent 7 heures de batterie qui peuvent s’élever à 8 si nous chargeons avec Lightspeed et, connectés avec Bluetooth, nous avons 10-12 heures. Disponible sur Logitech.com pour 229,99 $.

Astro A30, élégance et confort pour chaque genre de jeu vidéo

La conception du nouveau casque Astro A30 a deux objectifs principaux : une excellente qualité audio sans sacrifier le confort et la compatibilité avec différentes plates-formes, ordinateurs et mobiles. Tiffany Beers, directrice de l’innovation, explique comment l’Astro A30, avec son microphone amovible et son microphone intégré, est ultra-flexible à porter. Le bandeau et les oreillettes sont extrêmement doux, sans sensation de tiraillement ni de fatigue. Depuis l’application Logitech G, nous pouvons ajuster l’audio à notre expérience et au genre de jeu auquel nous jouons. Pendant l’événement, nous avons utilisé l’Astro A30 dans plusieurs jeux, et nous avons confirmé que l’isolation du bruit extérieur est plus que correcte, tandis que nous avons apprécié un son immersif et un confort délicieux. Disponible à partir d’octobre sur la page Astro Gaming au prix conseillé de 229 $.

Volant Pro Racing et pédales Pro Racing

Lando Norris, pilote de F1 pour McLaren, présente le Pro Racing Wheel et les Pro Racing Pedals, amenant la simulation de conduite à un nouveau niveau de réalisme et de confort. Avec un taux de réponse plus élevé, les coureurs peuvent expérimenter la physique et l’audio du jeu avec un haut niveau de précision. Chaque détail des conditions routières et des vibrations du moteur se traduira, selon notre expérience, par un volant et des pédales hautement réglables pour tous les environnements. De même, la personnalisation prend en compte les différentes morphologies et tailles afin que tous les types de public soient les bienvenus dans le sim-racing. « Nous avons tout examiné, des torsions et des impacts qu’un volant peut supporter, à la durabilité des matériaux et des composants dans les conditions les plus extrêmes », déclare Richard Neville, directeur de la simulation chez Logitech.

Le volant de course Logitech G PRO (1 099 $) et les pédales (389 $) sont une nouvelle configuration étonnante pour les courses de niveau professionnel, conçues pour et avec des coureurs de simulation professionnels, mais peuvent également être appréciées par le public amateur. Conçu pour offrir l’expérience de course la plus réaliste et la plus immersive possible, le PRO Racing Wheel intègre un nouveau moteur Direct Drive hautes performances couplé à la technologie de rétroaction TRUEFORCE pour offrir la connexion la plus précise et la plus authentique.

Lors de LogiPLAY nous avons eu l’occasion de prendre le volant, compte tenu de notre profil de fan occasionnel de jeux vidéo de conduite. Nous avons aimé que le siège et les pédales puissent être ajustés pour presque tout le monde, indépendamment de la taille et de la taille du corps. Lors de notre séance, nous avons parcouru un circuit Assetto Corsa Competizione, et constaté que le volant offre une résistance plus que réaliste. La tenue de route est douce et avec la sensibilité attendue, et on remarque dans les vibrations les perturbations de la route. Si nous quittions le circuit ou subissions un accident, nous ressentions la même intensité du coup. PRO Racing Wheel, sans aucun doute, est conçu pour un pilote professionnel ou un passionné de sim-racing.

Streamlabs : Collab Cam et Emote Maker

Streamlabs a également présenté son actualité pour le streaming lors de l’événement LogiPLAY. Collab Cam, intégré au bureau Streamlabs, nous permet d’inviter un autre créateur à notre streaming sans avoir à télécharger une application supplémentaire. Sans frais supplémentaires, nous pouvons incorporer une personne, tandis qu’avec Prime, nous pouvons accueillir jusqu’à 4 personnes. De même, nous avons également Emote Maker, avec lequel vous pouvez créer des emotes personnalisées et un avatar caricatural auquel vous pouvez ajouter diverses coiffures, maquillage, choisir la forme et la taille des traits du visage, et plus encore. Ashray Urs, chef de produit chez Streamlabs, souligne l’importance d’intégrer de tels outils dans Streamlabs pour la commodité du créateur de contenu, afin qu’il n’ait pas à recourir à des applications externes qui peuvent affecter son nombre.

Logitech G Cloud, la grande star de LogiPLAY

« Le jeu dans le cloud est une expérience tellement excitante, j’adore le fait que nous puissions accéder aux bibliothèques de jeux de n’importe où », a déclaré Ujesh Desai, vice-président de Logitech Gaming. « Nous nous sommes lancés le défi de créer une machine optimisée pour le cloud gaming. » De cette façon, ils ont obtenu des commandes précises qui ressemblent à une manette Xbox, un écran HD, une autonomie de 12 heures et un poids total de 463 grammes.

Logitech G Cloud Gaming a été développé en collaboration avec Tencent Games et prend en charge les jeux en nuage Xbox Game Pass Ultimate et NVIDIA GeForce NOW. Les joueurs pourront diffuser des jeux Xbox via l’application ou depuis Steam avec SteamLink, ainsi que télécharger des applications à distance, diffuser des vidéos et bien plus encore depuis le Google Play Store. Disponible à partir d’octobre, il coûtera 349 $ et 299,99 $ pour une durée limitée si nous le pré-commandons.

La nouvelle collection de Logitech s’engage à donner de nouveaux outils aux créateurs de contenu, visant à résoudre les problèmes de confort, à optimiser l’espace et à faire progresser la qualité audiovisuelle.