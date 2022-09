Pourquoi les orcs des Anneaux de Pouvoir n’obtiennent-ils pas le soleil ?

Nous savions tous que tôt ou tard nous allions voir quelques orcs dans The Rings of Power bouger comme s’ils étaient une masse informe d’êtres à la recherche de sang, mais personne ne s’attendait à ce qu’en le confirmant, ils nous donnent le sentiment de se comporter comme des vampires que la lumière du soleil peut aveugler et brûler. Maintenant, savez-vous pourquoi cela se produit dans la série Prime Video ? Pourquoi ces orcs des âges précédents fuient-ils la lumière du jour ?

L’origine des orcs

Comme dans tous les travaux de JRR Tolkien, il existe de nombreuses sources dans les livres et les annexes écrites qui peuvent donner des interprétations, mais il est vrai que dans le cas des orcs il y a une référence claire à la façon dont ils ont été créés selon le seigneur de mal qu’ils ont eu la chance d’avoir, et qu’en fin de compte c’est lui qui s’est chargé de les fabriquer. Et il y en a deux : Morgoth d’un côté et Sauron de l’autre. Le premier est celui dont nous nous rapprochons le plus dans le récit des Anneaux de pouvoir et le second est celui sur lequel les films de Peter Jackson se sont concentrés.

Alors pourquoi ces orcs de la série Prime Video ne peuvent-ils pas être exposés au soleil ? Eh bien, cet envoi de soldats diaboliques assoiffés de sang est né lorsque Morgoth a eu besoin de créer sa propre armée, ce qui a eu lieu à une époque d’obscurité totale dans laquelle les deux arbres de Valinor n’étaient pas en mesure de remplir de lumière toutes les confins de la terre. Terre. Pendant ce temps, et selon les interprétations de l’œuvre de Tolkien, les orcs ont grandi et se sont frayé un chemin dans un monde ravagé par les ténèbres, de sorte que le passage du temps les a habitués à ce manque de lumière.

On pourrait comprendre cette explication de la même manière que la théorie de l’évolution de Charles Darwin, dans laquelle il en vient à dire que les circonstances de l’environnement peuvent marquer des caractéristiques clés de chaque espèce, et tout comme les girafes ont vu leur cou grossir pour atteindre la nourriture arbres, les orcs se sont adaptés à l’obscurité en créant une répulsion naturelle à la lumière, qui ne peut pas toucher leur skin ou leurs yeux.

Est-ce que tous les orcs sont comme ça ?

C’est la question à un million de dollars car comme nous l’avons vu dans les films de Peter Jackson Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, ces orcs n’avaient pas le moindre problème à s’exposer à la lumière du jour, tant de fans ont réclamé que les critères sont unifiés. Eh bien, même ici, les plus connaisseurs de l’œuvre de JRR Tolkien ne sont pas d’accord et il n’est pas possible de dire si un feten orc devrait être comme ceci ou cela.

Et ils ne le font pas pour une raison : l’écrivain britannique, qui a donné à ses romans un arrière-plan historique et une tradition incroyablement vaste qui a affecté pratiquement toutes les créatures et tous les peuples de la Terre du Milieu, n’a pas précisé quelle était la véritable origine de ces orcs ou leurs caractéristiques et limites, offrant des options justifiées pour que chacun pense ce qu’il aime le plus. Ainsi, alors que ceux de Peter Jackson sont créés sous le règne de Sauron à partir de roche et de boue, tous ceux des Anneaux de pouvoir sont des serviteurs elfiques corrompus de Morgoth qui ne partagent pas cette origine et qui sont antérieurs à ceux du Troisième Âge.

C’est donc ce que nous avons : dans la série Prime Video, les orcs ne peuvent pas être exposés aux rayons du soleil… ça vous va ?