House of the Dragon atteint la moitié de la saison : à feu et à sang dans les Sept Royaumes

Le plateau a été déplié et les pièces sont disposées en position d’attaque. Le roi tombera-t-il ou la reine succombera-t-elle ? Qui sera la personne qui s’assiéra sur le Trône de Fer ? À Westeros, cette question est récurrente, mais dans House of the Dragon, un très gros gâchis s’annonce. Après l’épisode 5, le récit avancera dans le temps, donc si vous n’avez pas encore vu ce chapitre, nous vous recommandons d’arrêter de lire.

Le roi Viserys Targaryen avait cherché un héritier mâle toute sa vie, mais après la mort de sa femme Aemma Arryn, il a décidé de nommer sa fille Rhaenyra Targaryen comme héritière légitime et princesse de Peyredragon. Les seigneurs du royaume jurèrent allégeance au successeur, mais dans l’ombre un plan alternatif fut tracé. La Main du Roi, Otto Hightower, a orchestré le mariage du monarque avec sa fille Lady Alicent, la meilleure amie de Rhaenyra. De ce mariage est né Aegon Targaryen, un autre prétendant au trône… le garçon tant attendu.

Vous savez, à Westeros – comme dans le monde réel – les hommes ont plus de facilité à atteindre leurs objectifs et leurs couronnes. Aujourd’hui, vous pouvez jurer allégeance à un successeur, qui s’il trouve plus tard quelqu’un qui l’intéresse davantage, il changera de couche et rien ne s’est passé ici.

Reine consort et princesse, la fin de l’amitié et les tambours de guerre

La relation entre Rhaenyra et Lady Alicent, excellente dans sa jeunesse, commence à se fissurer lorsque la reine consort découvre que la princesse l’a trompée : elle a perdu sa virginité au profit de Ser Criston Cole (en fait au profit de Daemon, selon la rumeur). La princesse avait nié avec véhémence toute accusation selon laquelle elle aurait eu des relations avant le mariage.

Le désordre des jupes va être l’un des prétextes qui convainc Lady Alicent qu’elle doit bouger. Son père l’a prévenue qu’autrement, elle et Aegon pourraient être exécutés à la mort du roi. Pendant ce temps, Viserys souhaite sceller la succession en épousant Rhaenyra, qui épouse Laenor Velaryon, le fils du Serpent de mer. Qu’il soit gay n’est pas un empêchement, puisqu’ils s’entendent pour qu’une fois leurs héritiers produits, chacun dans son lit et avec la compagne qu’il souhaite.

Être Criston Cole dans une des scènes de l’épisode 5.

Le fait d’avoir rompu les vœux de chasteté de son poste (Lord Commander of the Royal Guard) coule Ser Criston Cole, qui envisage le suicide comme le seul moyen d’échapper honorablement à ses actes. La vie, en revanche, lui réserve un rôle différent. Lorsque Viserys Targaryen élèvera des roses trémières, la Danse avec les dragons éclatera et la question de la succession deviendra la cause de la guerre. Et qu’en est-il de Daemon Targaryen ? Il ne va pas non plus rester les bras croisés, c’est certain.

La seconde moitié de la saison modifiera une partie du casting pour représenter des versions plus matures des personnages. Des années de feu, de sang, de destruction et de dragons, beaucoup de dragons, attendent les Sept Royaumes. Et tout cela à cause du jeu des trônes entre les prétendants de la classe noble qui veulent asseoir leurs culs entre des épées tranchantes. Aux gens qui le râlent, bien sûr.