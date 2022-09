Les premières images de Mars du télescope spatial James Webb : pourquoi elles sont si précieuses

La NASA et l’ESA ont partagé les premières images et le premier spectre de la planète rouge capturés par le télescope spatial James Webb. Voici ce qu’ils montrent.

Crédit : NASA/ESA

Le télescope spatial futuriste James Webb a capturé ses premières images de Mars, la planète rouge. Bien que le télescope le plus avancé jamais conçu ait été essentiellement conçu pour analyser des objets célestes et des phénomènes très lointains, il peut également être très précieux pour étudier notre « voisinage », le système solaire. Il suffit de penser aux détails extraordinaires de Jupiter immortalisés en août, parmi les aurores, les anneaux, les lunes et les nuances de l’atmosphère turbulente de la géante gazeuse. Les nouvelles images de Mars diffèrent de celles à couper le souffle des galaxies et des nébuleuses publiées à ce jour, mais elles ont une signification scientifique très profonde.

Les clichés de la planète rouge ont été obtenus grâce à la NIRCam (Near-Infrared Camera) équipée sur le télescope, une caméra très sensible qui travaille dans le proche infrarouge, une longueur d’onde juste au-delà de la portée de nos yeux. Le James Webb a été conçu avec cette « vue » car il vous permet de regarder à travers les nuages ​​de poussière et de gaz qui entourent et enveloppent les objets célestes, allant bien au-delà du regard d’autres instruments optiques, tels que son prédécesseur spirituel Hubble. Il suffit de comparer les clichés des deux télescopes spatiaux pour comprendre que ceux du Webb montrent beaucoup plus de détails, ainsi qu’une meilleure définition. Ces qualités de NIRCam sont également très utiles pour analyser Mars.

Les images partagées par la NASA et l’ESA, qui coopèrent avec l’Agence spatiale canadienne pour la gestion du télescope, ont été prises par James Webb le 5 septembre dernier et montrent la partie orientale de la planète rouge, y compris le gigantesque cratère Hellas Basin, qui a un profondeur de plus de 7 mille mètres. Les clichés sont une sorte de « radiographie » de la planète avec différents degrés de luminosité, liés à sa température. Il n’y a pas de détails sensationnels, mais une gamme de couleurs (chaudes et froides) que les scientifiques peuvent utiliser pour étudier en profondeur des phénomènes tels que les tempêtes de poussière et les variations saisonnières, ainsi que pour pouvoir affiner de vrais modèles météorologiques de Mars. Autant de données très utiles en vue de la future « conquête » de la planète rouge, avec le premier débarquement de l’homme qui devrait intervenir vers le milieu de la prochaine décennie. La position privilégiée du Webb nous permet également de saisir les différences dans les processus qui se produisent à différents moments de la journée, de l’aube au crépuscule, en via la nuit.

Le spectre de Mars. Crédit : ESA / NASA

Comme le précise l’ESA, avec de telles images, il est également possible d’étudier la composition de l’atmosphère martienne, compte tenu du rôle du dioxyde de carbone (CO2) dans les variations de température. Le cratère Hellas Basin, par exemple, est plus sombre que les zones environnantes probablement en raison de l’influence atmosphérique. Les deux images du télescope (à droite) ont été présentées avec une carte globale de Mars (à gauche) réalisée par la NASA à partir des données d’autres instruments équipés sur les sondes, comme le Mars Orbiter Laser Altimeter (MOLA) .

En plus des images, le Webb a également capturé le premier spectre de Mars avec son spectrographe proche infrarouge (NIRSpec). En combinant imagerie et données spectroscopiques, les scientifiques pourront saisir les différences dans diverses régions de la planète – récemment cartographiées par une sonde chinoise – et chasser les éléments qui composent l’atmosphère, comme le méthane et l’acide chlorhydrique. En termes simples, grâce au Webb, nous pourrons en savoir beaucoup plus sur Mars, l’objectif le plus ambitieux de la nouvelle course à l’espace.