Un examen de Pikmin, la franchise avec le sceau Miyamoto

Le créateur de Pikmin est le grand Shigeru Miyamoto, le même artiste qui a donné vie à Mario, Zelda et Donkey Kong.

Saga principale des Pikmin

La saga principale des Pikmin est composée de quatre épisodes :

Pikmin (GameCube, 2001)

Le premier opus de Pikmin est arrivé sur la Nintendo GameCube en 2001, et il ne s’est pas mal vendu si l’on tient compte du fait que ladite console n’a pas particulièrement réussi, malgré un catalogue exceptionnel.

Le principe du jeu était assez simple, mais la mise en œuvre de la mécanique et du gameplay ferait de Pikmin un jeu particulièrement original. L’histoire commence dans l’espace avec le capitaine Olimar, un pilote qui est touché par un astéroïde. Son vaisseau perd le contrôle et finit par s’écraser sur une planète mystérieuse. Son navire se brise et Olimar découvre qu’il ne survivra pas longtemps, car s’il manque de réserves d’air, il mourra.

Alors, Olimar commence à chercher sur la planète les 30 pièces qu’il a perdues de son vaisseau. Au cours de l’aventure, vous aurez les Pikmin, de sympathiques créatures qui vous prêteront main forte. Olimar n’a plus qu’un mois pour achever son vaisseau, sinon il mourra à cause du gaz toxique présent sur la planète Pikmin, qui n’est autre que l’oxygène. La limite de temps a donné au jeu une touche très spéciale. Miyamoto a probablement appliqué cette idée sur la base de son succès précédent avec The Legend of Zelda : Mejora’s Mask.

Au cours de ce jeu, il y a au total trois Pikmin différents : les rouges sont immunisés contre le feu et sont forts au combat. Les bleus savent nager et ne se noient pas comme les autres. Et les jaunes, qui sont particulièrement légers. Olimar donnera des ordres à différents groupes de Pikmin, accomplissant des objectifs qu’ils ne pourraient pas accomplir seuls.

Pikmin 2 (GameCube, 2004)

Le deuxième opus de Pikmin n’a pas tardé à apparaître. Cette suite a supprimé le mécanisme de limite de temps, mais avec une certaine logique. Olimar avait réussi à sortir vivant de son accident spatial, mais en rentrant sur Hocotate, sa planète natale, le capitaine découvrira que son entreprise a fait faillite. Avec une dette importante, Olimar retournera sur la planète des Pikmin après avoir appris qu’un bouton qu’il a ramené en souvenir est considéré comme un trésor.

Avec les bonnes fournitures, Olimar et Louie monteront à bord du navire pour collecter de nouveaux trésors et ainsi sortir de la faillite. Les mécanismes du jeu sont restés, bien que de nouvelles créatures aient été ajoutées, telles que les Pikmin blancs et violets. Le jeu était également maîtrisé en quelques jours, mais l’aérien n’était plus un problème pour les protagonistes.

La suite a rencontré un accueil exceptionnel. Le jeu a pu peaufiner les mécanismes pour en tirer le meilleur parti, ainsi que travailler sur les graphismes. Ce titre et l’original ont ensuite été portés sur Wii, modifiant le système de contrôle.

Pikmin 3 (Wii U, 2013)

Il semble incroyable qu’une console aussi réussie que la Wii n’ait pas ses propres Pikmin. Il a fallu attendre près d’une décennie pour pouvoir jouer au troisième volet de cette série.

La prémisse de Pikmin 3 était un peu différente. Le jeu nous présente les citoyens de la planète Koppai, qui ont complètement épuisé leurs ressources en raison de la surpopulation. Pour éviter un malheur, cette civilisation lance des sondes dans toute la galaxie à la recherche de planètes avec des ressources. C’est ainsi qu’ils trouvent la planète Pikmin.

Dans cet épisode, nous prendrons trois personnages qui géreront les Pikmin pour obtenir des fruits à emporter à Koppai. De nouvelles créatures ont été ajoutées au jeu : des créatures rocheuses (que nous pouvons utiliser comme projectiles) et des créatures roses, capables de voler. Pikmin 3 récupère une partie de l’esprit de survie de l’épisode original, et a également eu de très bonnes critiques. Il ne s’est pas mal vendu si l’on tient compte du fait que la Wii U avait un moins bon déploiement sur le marché que la GameCube, ce qui n’est pas peu dire.

Pikmin 3 Deluxe (Nintendo Switch, 2021)

Alors que la Nintendo Switch est en passe de devenir la console la plus vendue de l’histoire, Nintendo savait que Pikmin 3 devait avoir un portage pour l’occasion, ce qui ne nous surprend pas, puisque tout le catalogue original de la Wii U s’est terminé tôt ou tard. sur Switch.

Pikmin 3 Deluxe est à la hauteur du nom « Deluxe » que portent tous les jeux Switch. Il s’agit d’une version améliorée du jeu original. De nouveaux chapitres ont été ajoutés à l’histoire principale, ainsi que certains détails de l’intrigue ont été peaufinés, modifiant des parties du prologue et la fin du jeu. Un nouveau mode coopératif, un contrôle du gyroscope et de nombreuses améliorations graphiques ont également été ajoutés.

Pikmin 4 (Nintendo Switch, 2023)

Le 13 septembre 2022, Shigeru Miyamoto présentait lui-même le quatrième opus de Pikmin dans un Nintendo Direct. L’artiste n’a pas donné trop de détails sur cet opus, même si des années auparavant, Nintendo avait assuré aux fans que le studio travaillait sur une nouvelle suite de Pikmin.

Pikmin 4 est probablement la réponse à une énorme réception pour Pikmin 3 Deluxe sur Switch, et il devrait sortir sur la console hybride en 2023.

Retombées de Pikmin

À ce jour, Pikmin a eu un total de deux titres non principaux. Ils sont les suivants:

Hé! Pikmin (Nintendo 3DS, 2017)

Le premier spin-off de Pikmin est en quelque sorte un remake de l’original. Nous contrôlons à nouveau Olimar lors d’un voyage dans l’espace. Un astéroïde percute leur vaisseau et nous atterrissons sur la planète des Pikmin. L’objectif sera de récupérer du carburant pour votre vaisseau spatial.

Cependant, il y a d’énormes changements dans cet épisode. Le jeu laisse de côté la 3D et devient un jeu 2D avec side scrolling, dans le plus pur style Metroid ou Super Mario. Ils se sont concentrés uniquement sur les énigmes et d’autres idées plus complexes telles que l’exploration ont été ignorées. De plus, la façon dont les Pikmin sont utilisés dans les niveaux a été complètement modifiée. Pour cette raison, cet épisode de la Nintendo 3DS n’a pas été épargné de recevoir une quantité modérée de mauvaises critiques.

Pikmin Bloom (Mobile, 2021)

Cette tranche de Pikmin n’est disponible que sur les appareils mobiles iOS et Android. C’est un jeu issu d’une collaboration entre Nintendo et Niantic, le jeu partage donc de nombreux éléments avec Pokémon GO, le succès de la réalité augmentée.

L’essence de Pikmin Bloom est similaire à ce que nous avons vu en 2016 avec Pokémon Go. Il s’agit d’un jeu original dans lequel, en utilisant la localisation, la caméra mobile et la réalité augmentée, nous pouvons nous déplacer dans notre ville ou village en plantant des fleurs et en collectant des créatures. Ce titre ne cherche pas à avoir un gameplay époustouflant, mais plutôt à nous tenir compagnie lorsque nous quittons la maison pour une balade.