Le patron de Xbox ne pense pas comme PlayStation : « Ce n’est pas le moment d’augmenter le prix de nos consoles »

Sony Interactive Entertainment a annoncé l’augmentation du prix de la PS5 sur la plupart des marchés en raison de la mauvaise situation de l’économie mondiale. Cependant, Microsoft a assuré qu’il n’était pas dans ses plans d’en faire autant avec ses consoles de nouvelle génération. Dans une interview accordée à CNBC, le chef de division, Phil Spencer, a réaffirmé que son idée était de maintenir les prix de la Xbox Series S et de la Xbox Series X, qui coûtaient respectivement 299 euros et 499 euros.

« Nous n’avons actuellement aucun plan pour augmenter le prix. À une époque où nos clients sont plus à court de ressources et incertains que jamais, nous ne pensons pas qu’il soit juste pour nous d’augmenter le prix de nos consoles en ce moment. »

Spencer n’a pas voulu dire catégoriquement qu’ils n’augmenteront jamais les prix, car ils examinent l’état de leur entreprise au fil du temps. « Je ne vais pas dire que nous ne ferons jamais rien, mais quand nous regardons nos consoles aujourd’hui, nous pensons que la valeur est extrêmement importante. Nous aimons la position de la série S sur le marché », moins chère que le modèle le plus puissant.

Combien coûte actuellement la PS5 ?

Alors que le modèle sans lecteur coûtait 399,99 euros, le modèle avec lecteur de disque avait un prix conseillé de 499,99 euros. Après la hausse de prix, les deux modèles montent de 50 euros :

PS5 avec lecteur de disques Blu-ray Ultra HD – 549,99 €

Édition numérique PS5 – 449,99 €

« La situation économique mondiale est un défi que nombre d’entre vous, partout dans le monde, sont sans aucun doute confrontés. Les taux d’inflation mondiaux élevés, ainsi que les tendances défavorables des devises, nuisent aux consommateurs et exercent une pression sur de nombreuses industries », ont-ils expliqué sur le blog officiel. « En raison de ces conditions économiques difficiles, SIE a pris la décision difficile d’augmenter le prix de vente recommandé (RRP) de la PlayStation 5 sur certains marchés en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), en Asie-Pacifique (APAC), en Amérique latine ( LATAM) et Canada. Il n’y aura pas d’augmentation de prix aux États-Unis. »