Xbox Game Pass fait exploser le Tokyo Game Show : Assassin’s Creed Odyssey, Deathloop, Guilty Gear Strive, Ni no Kuni Remastered et bien d’autres

Il y a moins d’une semaine, nous nous sommes plaints que le Xbox Game Pass semblait s’être dégonflé en ce mois de septembre, mais rien ne pouvait être plus éloigné de la vérité. Le service de Microsoft ne faisait que prendre du recul pour prendre de l’ampleur et se propulser en arrière. Il attendait la conférence Xbox du Tokyo Game Show pour annoncer toutes ses actualités des mois à venir, dans lesquelles on retrouve de très nombreux noms de poids.

De l’Assassin’s Creed Odyssey primé, disponible aujourd’hui (juste un mois après le lancement d’Origins sur le service), à ​​la dernière saison imminente de The Walking Dead et à la future première de sagas traditionnellement Sony telles que Persona, Blazblue et Guilty Gear . Vient également la fin de l’exclusivité de Deathloop, l’un des poids lourds de 2021 (des créateurs de Dishonored et Prey). Des heures et des heures de jeu dans tous les genres et plates-formes de l’écosystème Xbox. Voici la liste complète, qui continuera de s’allonger comme avant, tous les quinze jours.

Tous les jeux Xbox Game Pass pour 2022 et 2023