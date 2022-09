Ethereum passe enfin à la preuve de participation, mettant fin à l’extraction de GPU

En un mot: la mise à niveau de Merge a atterri, basculant le réseau Ethereum vers un algorithme de preuve de participation (PoS). Le nouveau système réduit la consommation d’électricité de plusieurs ordres de grandeur car il n’exige plus que les mineurs valident les transactions. En conséquence, le marché pourrait bientôt être inondé de cartes graphiques d’occasion bon marché.

Ethereum a finalement fait passer son mécanisme de consensus de la preuve de travail (PoW) à la preuve de participation (PoS). La mise à niveau, connue sous le nom de Merge, est en préparation depuis une bonne partie de la décennie et apporte plusieurs améliorations notables au réseau.

La première phase de la fusion a commencé le 6 septembre, lorsque le hard fork Bellatrix a été mis en ligne, ce qui a préparé la blockchain. Ensuite, il ne restait plus qu’à attendre que le bloc Terminal Total Difficulty soit exploité, ce qui déclencherait la soi-disant mise à niveau de Paris. Cela vient de se produire plus tôt aujourd’hui.

Alors, qu’est-ce qui a changé exactement ? Le système PoW d’Ethereum a fonctionné en mettant en concurrence les mineurs de crypto pour écrire des transactions dans son grand livre en résolvant des énigmes cryptomonnaies (gagner de l’Ether en échange). Ce processus était extrêmement énergivore, une seule transaction Ethereum nécessitant 200 kWh, comparable à ce qu’un ménage américain utilise en une semaine. En fait, l’ensemble du réseau consomme environ 78 TWh par an, soit à peu près autant que le Chili.

Et nous avons finalisé ! Bonne fusion à tous. C’est un grand moment pour l’écosystème Ethereum. Tous ceux qui ont contribué à la réalisation de la fusion devraient être très fiers aujourd’hui. — vitalik.eth (@VitalikButerin) 15 septembre 2022

D’autre part, le nouvel algorithme PoS exige que les validateurs détiennent et mettent en jeu des jetons (min. 32 ETH dans ce cas). Cela fonctionne de la même manière que les billets de loterie. Plus vous misez d’ETH, plus vous avez de chances d’être choisi pour écrire un bloc de transactions dans le grand livre numérique d’Ethereum, ce qui vous rapporterait des récompenses. Ce système est nettement plus efficace, le réseau Ethereum devant consommer plus de 99,9 % d’énergie en moins. À son tour, cela réduira la consommation mondiale d’électricité de 0,2 %.

La fusion est également une bonne nouvelle pour les joueurs, car la suppression progressive de l’exploitation minière évitera, espérons-le, une autre sécheresse du GPU comme celle que nous avons connue au cours des deux dernières années. Les mineurs d’Ethereum auraient généré 733 millions de dollars de revenus le mois dernier. Certains passeront à d’autres devises exploitables par le GPU, tandis que d’autres vendront leurs plates-formes pour récupérer leurs investissements. Pour cette raison, les prix des cartes graphiques usagées sont susceptibles de baisser encore plus, même si vous devez vous méfier d’en acheter une car elles sont livrées sans garantie et fonctionnent à pleine charge depuis des semaines ou des mois.