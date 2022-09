Où sont les Marches de Pierre et qu’est-ce que la Triarchie dans House of the Dragon ?

Avec la première de l’épisode 3 de la Maison du Dragon, de nombreux téléspectateurs restent en haleine en attendant les prochains événements qui auront lieu dans la suite. Des doutes et confusions surgissent également, chose logique si l’on tient compte de la richesse de l’univers créé par Gorge RR Martin sur lequel la série est basée. En attendant la première du quatrième chapitre, nous en profitons pour rafraîchir deux éléments clés de l’histoire : les Marches de Pierre et leur importance pour la Triarchie.

Emplacement des marches de pierre

Stone Steps, le point stratégique le plus recherché

The Stone Steps est le nom donné à un groupe de petites îles situées dans le détroit, à l’est des Stormlands et au sud de King’s Landing. Ils formaient autrefois un pont entre Essos et Westeros, bien qu’aujourd’hui ils soient séparés l’un de l’autre. L’importance de ce lieu découle de la pertinence qu’il a à un niveau stratégique en ce qui concerne le commerce des deux continents.

Depuis longtemps déjà, les Cités libres d’Essos (Norvos, Braavos, Tyrosh, Volantis Lorath, Lys, Qohor, Myr et Pentos) s’affrontent pour l’unique raison de prendre le contrôle des Degrés, mais les choses ont changé quand trois d’entre eux décident de s’allier avec l’intention de s’imposer aux autres et de s’implanter durablement dans la région.

Qu’est-ce que la Triarchie dans House of the Dragon ?

La Triarchie est également connue sous le nom de Kingdom des Trois Filles et symbolise l’alliance stratégique de Myr, Turosh et Lys, trois des Cités Libres d’Essos établies comme la force prédominante sur les Degrés. Le royaume, gouverné par 33 magisters, n’a pas de roi. Ce groupe, ainsi que les Marches de pierre, jouent un rôle fondamental dans House of the Dragon, puisque tout indique que l’affrontement pour le contrôle de la zone sera présent pendant une bonne partie de l’histoire.

House of the Dragon est disponible sur HBO Max. A l’heure où j’écris ces lignes, 3 épisodes sont sortis sur les 10 qui composent la saison 1. Dans ce lien vous pouvez vérifier la date et l’heure de sortie de tous les autres. La série est devenue un succès retentissant, la plateforme a déjà confirmé qu’il y aura bien une saison 2.