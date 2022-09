Chadwick Boseman entre dans l’histoire de Marvel et remporte un Emmy à titre posthume pour Et si…?

Chadwick Boseman, l’acteur qui incarnait Black Panther dans l’UCM et décédé en 2020 des suites d’un cancer, a reçu l’Emmy Award de la meilleure performance voix off pour son rôle de Star-Lord T’Challa dans la série animée What If.. .? ou Que se passerait-il si… ? de Marvel Studios pour Disney+. Il s’agit d’une récompense posthume pour l’acteur qui a prêté sa voix à quatre épisodes de la première saison de la série animée consacrée au multivers. De plus, il s’agit d’un prix historique pour Marvel Studios, puisqu’il est le premier interprète à gagner dans une catégorie d’acteur lors d’une cérémonie de ce calibre.

Chadwick Boseman remporte un Emmy pour Et si…?

Ainsi, les Emmys ont récompensé l’interprétation de Chadwick Boseman pour son rôle de Star-Lord T’Challa dans le deuxième épisode de la première saison de What If…?, intitulé « Et si… T’Challa devenait dans Star ». -Lord », reconnaissant ainsi l’excellent travail du regretté acteur dans le cadre de l’UCM. La veuve de l’acteur, Taylor Simone Ledward, a remercié le prix, assurant qu’il s’agit « d’un moment magnifiquement aligné ».

« Quand j’ai appris que Chad était nominé pour ce prix, j’ai commencé à penser à tout ce qui se passait quand il tournait, à tout ce qui se passait dans le monde et dans notre monde et j’ai été époustouflé par son engagement et sa dévouement. » Taylor Simone Ledward a ajouté.

Chadwick Boseman a été nominé avec un autre Et si…? comme Jeffrey Wright dans la catégorie doublage de personnage principal, ainsi que F. Murray Abraham de Moon Knight. Et qu’est-ce qui se passerait si…? présentera sa deuxième saison l’année prochaine à une date qui n’a pas encore été annoncée, tandis que la production d’une troisième saison a déjà reçu le feu vert.

Marvel Studios a remporté un autre Emmy pour le montage sonore d’une série limitée pour Moon Knight.

Source | Divertissement hebdomadaire