Intel annonce le lancement des cartes Arc Alchemist A770 et A750 "très bientôt," confirme plus de caractéristiques

En un mot : Êtes-vous enthousiasmé par les cartes Arc A770 et A750 d’Intel ? Probablement pas, surtout à la lumière des séries RTX 4000 et Radeon RX 7000 en route. Pourtant, les produits de milieu de gamme d’Intel sont lancés simultanément et « très bientôt », selon les employés.

Avec l’Arc 3 A380 d’entrée de gamme décevant, la seule des nouvelles cartes graphiques dédiées d’Intel disponibles, nous attendions de voir ce que la série Arc A7 plus puissante peut offrir. On craignait qu’Intel ne soit une fois de plus sur le point de manquer une date limite avec ces produits : il a dit qu’ils arriveraient en été, une saison qui n’est qu’à quelques semaines de la fin.

Mais dans une interview avec PC Games Hardware and Digital Foundry, Tom Petersen et Ryan Shrout d’Intel ont confirmé que les A770 et A750 devraient être lancés « très bientôt ».

Intel a présenté l’Arc 7 A770 comme une carte capable de surpasser le RTX 3060 dans les benchmarks de traçage de rayons 1080p, suggérant que ses performances seront plus proches du RTX 3060 Ti, laissant l’A750 comme un rival pour le non-Ti RTX 3060.

Les employés ont confirmé que les cartes A770 personnalisées seraient disponibles dans les versions 8 Go et 16 Go, bien que l’édition limitée, qui est la conception de référence d’Intel, ne soit disponible qu’avec 16 Go de VRAM. L’A750, quant à lui, ne comportera que 8 Go de VRAM. Certains des modèles partenaires constructeurs AIBs (Partenaires constructeurs) des cartes seront overclockés en usine, offrant de meilleures performances par rapport à la conception de référence.

Notre propre Steve Walton a noté que l’Arc 3 A380 nécessite l’activation du registre d’adresse de base redimensionnable (ReBAR) ; sinon, vous pouvez vous attendre à une chute massive de fps. Intel dit que cela ne changera pas avec les prochaines cartes A7, donc ceux qui ont des systèmes plus anciens devraient probablement rester clairs, mais cela fonctionne pour résoudre le problème dans les futures générations d’Arc. Intel a également déclaré que son GPU ACM-G10, utilisé dans les cartes à venir, ne prend pas en charge nativement la sortie HDMI 2.1

Certaines des fonctionnalités les plus attrayantes de l’A770/750 incluent le prise en charge complète de la technologie DirectStorage de Microsoft, bien que nous devrons attendre l’arrivée de Forspoken l’année prochaine pour voir à quel point cela profite aux jeux PC. Il existe également la technologie de mise à l’échelle XeSS d’Intel qui, selon la société, peut plus que doubler les images par seconde (en utilisant le mode de performance) dans certains jeux 1440p.

Intel n’a toujours pas révélé le coût de ces cartes lorsqu’elles seront lancées dans des « pays clés », par opposition à la Chine uniquement. La société a longtemps souligné qu’elle offrirait un excellent rapport qualité-prix aux joueurs, mais avec le prix d’Ampere en baisse constante à l’approche de Lovelace, il sera intéressant de voir à quel point ils ont un impact sur le marché, et si Intel tient sa promesse non abandonner Arc.