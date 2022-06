God of War reçoit le support AMD FSR 2.0

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Bonne nouvelle pour les fans de simulateurs de papa en colère : la version PC de God of War prend désormais en charge AMD FSR 2.0 suite à la mise à jour v1.0.12. Cela fait du titre de Sony Santa Monica le troisième jeu à prendre officiellement en charge la dernière technologie de mise à l’échelle d’AMD, permettant des fréquences d’images plus élevées avec des paramètres et des résolutions plus exigeants.

Les notes de mise à jour de God of War sont assez brèves : FidelityFX Super Resolution 2.0 a été implémenté dans le jeu et est désormais disponible en tant qu’option de mise à l’échelle de la résolution dans le menu des paramètres d’affichage. De plus, les fonctionnalités d’accessibilité à bascule Viser / Bloquer n’auront plus de comportement incohérent.

God of War rejoint Deathloop et Farming Simulator 22 pour prendre en charge FSR 2.0. AMD a annoncé la semaine dernière la gamme initiale de jeux qui devraient recevoir la technologie cette année, mais GoW n’en faisait pas partie. Cependant, il offrait déjà FSR 1.0, suggérant que la dernière version de l’upscaler serait bientôt ajoutée.

Comme FSR 2.0 ne repose pas sur l’apprentissage automatique, il fonctionne sur une gamme de cartes graphiques. AMD note que la technique temporelle sera plus exigeante qu’une solution de mise à l’échelle spatiale comme FSR 1.0, mais même les cartes graphiques d’il y a cinq ans peuvent en bénéficier. La société écrit que tous les jeux prenant déjà en charge le DLSS de Nvidia sont les plus faciles à implémenter FSR 2.0, prenant trois jours ou moins.

L’un des jeux les plus exigeants sur PC en ce moment, Microsoft Flight Simulator, recevra le support DLSS et FSR 1.0 en juillet lorsque la mise à jour 10 arrivera. L’équipe travaille également sur l’ajout de FSR 2.0, qui devrait arriver plus tard dans l’année.

Assurez-vous de consulter notre plongée approfondie dans AMD FSR 2.0 par rapport aux performances DLSS dans Deathloop.